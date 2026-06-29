Je li Mahrez ovom izjavom priznao namještanje utakmice?

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AP Photo/Charlie Riedel via Guliver

Nije mali broj onih koji vjeruju da utakmica Alžir - Austrija ne spada u najpoštenije ovog ljeta u SAD, Meksiku i Kanadi.

Alžirski nogometaš Riyad Mahrez našao se u središtu skandala nakon što je izjavom o završnici utakmice protiv Austrije potaknuo sumnje da je došlo do dogovora. Rezultat je na kraju bio 3:3, što je i Alžiru i Austriji osiguralo prolazak u osminu finala Svjetskog prvenstva, no način na koji se do njega došlo izazvao je brojne kontroverze.

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Austrija je povela golom Marka Arnautovića u 28. minuti, dok je Iran izjednačio u 45. preko Rafika Belghalija. Vodila je Austrija još jednom i to kada je Marcel Sabitzer bio strijelac u 55 minuti. Sve je zaključeno golom Riyada Mahreza u 60. minuti.

Prava ludnica nastala je u završnici jer je Mahrez zabio svoj drugi gol u 93. minuti za 3:2 Alžira i tada je on za sobom u nokaut fazu vukao Iran. No, u 96. minuti je Kalajdžić bio strijelac za 3:3 i sve se vratilo na staro, odnosno, na prolazak Alžira i Austrije.

Sumnje u regularnost dodatno su se pojačale nakon što su se pojavile snimke na kojima se vidi kako Mahrezovi suigrači negoduju i kritiziraju ga odmah nakon što je postigao gol za 3:2. A dodatno ih je potaknuo sam Mahrez izjavom:

“Mi smo širili igru, a oni su se povukli. No u zadnjoj minuti netko mi je gurnuo loptu kroz sredinu. Morao sam krenuti u trk, moram poštovati nogomet. Znam da je situacija pomalo sramotna, ali tako je to. Lopta je došla pred vratara i morao sam pucati, morao sam pokušati zabiti”, rekao je Mahrez te nastavio u istom tonu:

“Znam da je bilo neugodno, ali to je nogomet. Moram ga poštovati. A dobra stvar je – dobra za njih – što su na kraju zabili i prošli. Obje momčadi su prošle i to je najvažnije.”