Japan u 1000. utakmici u povijesti SP-a razbio Tunis, pogledajte golove

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AP Photo/Matias Delacroix via Guliver

Nogometna reprezentacija Japana ostvarila je svoju prvu pobjedu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu svladavši u dvoboju 2. kola skupine F u Monterreyu Tunis sa 4-0 (2-0)

Golove za Japan postigli su Daichi Kamada (4), Ayase Ueda (31, 83) i Junya Ito (69).

Japan je svoju dominaciju prvih pola sata utakmice oplemenio s dva pogotka uz još jednu odličnu priliku. Prvi je gol zabio Kamada uz malu dozu sreće jer ga je prizemni ubačaj Nakamure pogodio u petu na pet metara od tuniskih vrata te je lopta skrenula u mrežu, da bi na 2-0 lijepim udarcem s ruba kaznenog prostora s desne strane povisio Ueda.

Na 3-0 sredinom drugog poluvremena povisio je Ito koji je pobjegao svom čuvaru nakon još jedne okomite akcije kroz sredinu terena i odlične asistencije Uede, da bi pred kraj dvoboja Ueda postigao svoj drugi pogodak pogodivši glavom sam lijevi kut suparničkog gola nakon ubacivanja Sana i nekoliko nevjerojatnih pogrešaka čitave momčadi Tunisa.

Japan je ovom pobjedom stigao na učinak od četiri boda, koliko ima i vodeća Nizozemska, bod manje ima treća Švedska, dok je Tunis na dnu bez bodova.

Susret Japana i Tunisa bila je 1000. utakmica u povijesti svjetskih prvenstava. Golove možete pogledati OVDJE.