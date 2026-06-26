Japan i Švedska remizirali i izborili šesnaestinu finala, pobjeda Nizozemske

Nizozemska se u šesnaestinu finala plasirala kao prva u skupini F nakon što je u četvrtak u zadnjoj utakmici grupne faze u Kansas Cityju pobijedila Tunis 3-1, dok je Japan zauzeo drugo mjesto u toj skupini nakon remija sa Švedskom koja je na trećem mjestu.

Nizozemska je u Kansas Cityju rano došla do vodstva zahvaljujući autogolu Ellyesa Skhirija u trećoj minuti susreta. Na 2-0 za Nizozemsku četiri minute kasnije povećava Brian Brobbey svojim trećim golom na ovom svjetskom prvenstvu.

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Utjehu Tunižanima donosi Hazem Masturi koji u 53. minuti zabija za 1-2. Međutim deset minuta kasnije Jan Paul Van Hecke povećava vodstvo Oranja na 3-1.

Zahvaljujući ovoj pobjedi Nizozemska je prva ju skupini F sa sedam bodova i u šesnaestini finala igrat će protiv Maroka.