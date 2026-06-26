Japan i Švedska remizirali i izborili šesnaestinu finala, pobjeda Nizozemske

Nizozemska se u šesnaestinu finala plasirala kao prva u skupini F nakon što je u četvrtak u zadnjoj utakmici grupne faze u Kansas Cityju pobijedila Tunis 3-1, dok je Japan zauzeo drugo mjesto u toj skupini nakon remija sa Švedskom koja je na trećem mjestu.
Nizozemska je u Kansas Cityju rano došla do vodstva zahvaljujući autogolu Ellyesa Skhirija u trećoj minuti susreta. Na 2-0 za Nizozemsku četiri minute kasnije povećava Brian Brobbey svojim trećim golom na ovom svjetskom prvenstvu.
Utjehu Tunižanima donosi Hazem Masturi koji u 53. minuti zabija za 1-2. Međutim deset minuta kasnije Jan Paul Van Hecke povećava vodstvo Oranja na 3-1.
Zahvaljujući ovoj pobjedi Nizozemska je prva ju skupini F sa sedam bodova i u šesnaestini finala igrat će protiv Maroka.
U drugoj utakmici ove skupine koja je igrana u Dallasu Japan i Švedska su odigrali neriješeno 1-1. Nakon prvog poluvremena u kojem je bila tek pokoja šansa na obje strane Japanci dolaze u vodstvo pogotkom Daizena Maede u 56. minuti. No Šveđani izjednačuju u 62. minuti a strijelac je Anthony Elanga.
Japan je tako ostao na drugom mjestu i u šesnaestini finala suparnik će mu biti Brazil. Švedska je treća s četiri boda, .dok je Tunis nakon poraza od Švedske u prvom kolu (1-5) pa od Japana (0-4) u drugom kolu ostao već ranije bez izgleda za plasman u nokaut fazu.
Japan – Švedska 1-1 (Daizen Maeda 56/ Anthony Elanga 62)
Tunis – Nizozemska 1-3 (Hazem Masturi 53/Ellyes Skhiri 3, Brian Brobbey 7/Jan Paul Van Hecke 63)
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