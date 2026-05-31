Jakić: Više mi odgovara kad u reprezentaciji igramo s četvorkom u obrani

Podijeli :

Vit Simanek CTK via AP Images via Guliver Images

Uz Joška Gvardiola na konferenciji za medije u nedjelju u Rijeci od hrvatskih je reprezentativaca bio i Kristijan Jakić.

Igrač Augsburga ove je sezone bio standardan u Bundesligi, a sezona je za klub bila uspješna. Završili su na visokom devetom mjestu, daleko od zone ispadanja. U 26 nastupa Jakić je postigao dva pogotka uz jednu asistenciju, a istovremeno je ostao i standardni reprezentativac.

“Nismo se nadali da ćemo završiti deveti, uspješna je za Augsburg, godinama su se borili za ostanak. Osobno za mene nije uspješna, vidjet ćemo što dalje”, iskreno će Jakić koji je, dakle, dao naslutiti da bi mogao promijeniti sredinu.

Na prošlom SP-u Jakić je odigrao minutu.

VEZANA VIJEST Gvardiol otkrio zašto je odbio odlazak u psihologa, kakva je kemija s Vuškovićem i u kakvom je stanju Kovačić Budimir o Belji: ‘To je vjerojatno najteža stvar u nogometu. Izbornikovu odluku treba respektirati’

“Već sam izjavio da je to najbolja minuta u mom životu. Sada sam iskusniji, prvo trebamo biti svi zdravi da se nametnemo izborniku.”

Što kaže o novom sustavu igre Vatrenih, s trojicom u obrani?

“U nogometu moraš probati svaku formaciju, što se mene tiče, defenzivnije sam bolji nego ofenzivno, možda mi bolje odgovara kad igramo s četvorkom. Svi smo zdravi, Martinu Erliću čestitamo, vratio se. Na treninzima se daje 100 posto, ne štedimo se, cijela je ekipa fokusirana prvo na ove dvije utakmice pa ćemo vidjeti dalje.”

Prva pripremna utakmica je protiv Belgije.

“Svaka je pripremna utakmica dobra, da vidimo na kojoj smo razini. Ja se nadam da će Joško i Kova dobiti puno minuta. Sigurno da je Belgija jaka ekipa i dobar protivnik da nam pokaže koliko smo mi dobri, ali ja mislim da jesmo. Nadam se da Doku neće imati svoj dan.”