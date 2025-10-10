Jakić: Daleko sam ja od Cafua, a za reprezentaciju ću igrati na kojoj god poziciji treba

Podijeli :

Boris Kovacev CROPIX via Guliver Images

Silom prilika Kristijan Jakić prometnuo se u startera hrvatske reprezentacije i igrača na kojeg možete računati da će isporučiti na više pozicija.

Tako je bilo i u Pragu gdje je Jakić ponovno odigrao sasvim korektno na desnom beku, što nije njegova prirodna pozicija.

“Nije nam primarni cilj bio bod, ali u ovoj je situaciji dobar. Prvo poluvrijeme bilo je lošije, drugo bolje, ali tako to ide u gostima. Imamo novu priliku kući uzeti tri boda”, rekao je Jakić u Varaždinu na medijskoj obvezi s novinarima.

U studiju Nove TV voditelj i analitičari našalili su se kako je Jakić postao ‘Cafu iz Runovića’.

“Haha, daleko sam ja od Cafua, ali bar se trudim donekle pokriti tu poziciju. U ovom je trenutku dobro i nadam se da ću tako nastaviti.”

Gibraltar?

“U Češkoj smo išli na tri boda i idemo opet. To nam je važno da mirnije glave uđemo doma s Farskim otocima. Potpuni je fokus i samo tri boda dolaze u obzir.”

Hrvatska jako dugo, od Eura 2008. nije izborila plasman na veliko natjecanje prije zadnjeg kola.

“Pričali smo malo o tome prije utakmice s Češkom, ali glavno je da se ode. Nije bitno kada. Mislim da ćemo za dva dana napravit veliki korak.”

Igrač Augsburga pokazuje puno samopouzdanja u reprezentaciji.

“Kad dobiješ minute i igraš u klubu konstantno bez ozljeda, samopouzdanje dođe samo od sebe. U reprezentaciji je kvaliteta malo veća nego u klubu pa se lagodnije osjećaš kad su tvoji domaći dečki i tvoj jezik nego kad si stranac. Lakše je u reprezentaciji s većom kvalitetom. Dolaziš i ti do izražaja i samopouzdanja jer kome god dodaš loptu, znaš da će biti sigurna kod njega.”

Osim na beku, Jakić je u klubu igrao i na stoperu. Pravi je univerzalac.

“U klubu smo imali problema sa stoperima pa me trener zamolio da odigram stopera. Ja igram za tim, ne samo za sebe. I u reprezentaciji također. Gdje god me staviš, odradit ću najbolje, tako i u klubu.”

Kako je izgledalo slavlje Zlatka Dalića u klubu 100.

“Čestitao bih izborniku, to je velika stvar. Idemo mu pokušati pokloniti pobjedu i olakšati mu taj put.”

Hoće li nam se protiv Gibraltara napadački ponovno otvoriti?

“Imali smo šanse u Pragu, 3-4 izgledne situacije. Malo su oni umrtvili utakmicu dugim loptama što izaziva dosta umora kod nas igrača. Nadam se da će nam se te propuštene šanse vratiti u sljedećoj utakmici.”

Varaždin vas je lijepo primio.

“U svakom dijelu Hrvatske reprezentacija je dobrodošla i svi jedva čekaju njen dolazak. Nezgodno je skombinirati sve jer nema toliko puno domaćih utakmica, voljeli bismo igrati u što više dijelova zemlje da nas gledaju”, rekao je za kraj Jakić.