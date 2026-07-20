Iznenađenje na golu: FIFA objavila najbolju momčad Svjetskog prvenstva

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Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) službeno je objavila najbolju postavu upravo završenog Svjetskog prvenstva 2026. godine. Najveći broj predstavnika u idealnih jedanaest očekivano imaju finalisti, Španjolska i Argentina.

Na popisu su se našla po tri igrača iz redova novih svjetskih prvaka Španjolaca te doprvaka Argentinaca. Francusku predstavljaju dvojica nogometaša, dok po jednog predstavnika u najboljoj momčadi turnira imaju Engleska, Norveška i Paragvaj.

Najveće iznenađenje liste jest ime na vratarskoj poziciji. Prema FIFA-i, na golu najbolje momčadi Svjetskog prvenstva je Orlando Gill (Paragvaj), dok obrambenu četvorku čine Marc Cucurella (Španjolska), Pedro Porro (Španjolska), Lisandro Martínez (Argentina) te Dayot Upamecano (Francuska). U veznom redu smješteni su Enzo Fernández (Argentina), Rodri (Španjolska) i Jude Bellingham (Engleska). Ubojit napadački trojac predvode Kylian Mbappé (Francuska), Erling Haaland (Norveška) i Lionel Messi (Argentina).