Izjava američke reporterke o BiH izazvala lavinu reakcija: ‘Kako se možeš hvaliti geografskom nepismenošću?’

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Izjava američke reporterke Abigail Velez, koja je u televizijskom javljanju priznala da ne zna gdje se Bosna i Hercegovina nalazi na karti i poručila da „ne želi znati”, nastavila je izazivati reakcije uoči dvoboja BiH i Sjedinjenih Američkih Država u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva.

Britanski talkSPORT objavio je tekst pod naslovom da je američka reprezentacija upozorena da “ne pokazuje nepoštovanje” prema Bosni i Hercegovini, nakon što je reporterka kritizirana zbog komentara o sljedećem protivniku SAD-a.

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Velez je u viralnoj snimci najavila dvoboj SAD-a i BiH, ali je pritom izjavila:

“Jedna stvar o Bosni je da je ne bih znala pokazati na karti. Ne znam apsolutno ništa o Bosni i ne želim znati”.

Potom je dodala da je “Team USA” ponovno jak i poručila Bosni i Hercegovini da se “pripremi”.

Njezini komentari brzo su izazvali reakcije na društvenim mrežama, gdje su brojni korisnici kritizirali ono što su opisali kao aroganciju i neznanje. talkSPORT prenosi da su korisnici ismijavali činjenicu da novinarka javno govori o vlastitom nepoznavanju geografije, dok su pojedini otvoreno poručili da sada žele da BiH izbaci SAD.

“Kako se kao reporterka možeš hvaliti geografskom nepismenošću?”, glasio je jedan od komentara koje prenosi britanski portal.

Drugi korisnik napisao je: „Amerikanci slave namjerno neznanje kao da je riječ o medalji”.

talkSPORT podsjeća da je BiH do nokaut faze stigla težim putem. Nakon remija protiv domaćina Kanade i poraza od Švicarske, reprezentacija Bosne i Hercegovine je pobjedom protiv Katara izborila plasman među najbolje trećeplasirane selekcije i tako zakazala dvoboj sa SAD-om.

Britanski portal također navodi da put BiH do SP-a “nije bio ništa manje od izvanrednog”, podsjećajući da je momčad kroz dodatne kvalifikacije (baraž) izborila nastup na Svjetskom prvenstvu, nakon pobjeda nad Walesom i Italijom poslije jedanaesteraca, uz kapetana Edina Džeku kao jednog od ključnih igrača.

S druge strane, SAD u dvoboj ulazi kao pobjednik skupine. Momčad Mauricija Pochettina pobijedila je Paragvaj 4:1 i Australiju 2:0, dok je u posljednjem kolu, s rotiranim sastavom, poražena od Turske 3:2.

Iako su Amerikanci favoriti na papiru, talkSPORT upozorava da bi podcjenjivanje BiH moglo biti opasno. Reprezentacija koja je već preživjela pritisak dodatnih kvalifikacija, jedanaesterce protiv velikih protivnika i dramatičnu borbu za prolazak skupine sada ima priliku da pred američkim navijačima priredi najveće iznenađenje svog turnira.

Dvoboj BiH i SAD-a igra se u Santa Clari u Kaliforniji, a pobjednik će izboriti plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.