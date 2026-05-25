Izbornik Španjolske objavio popis za SP: Jedno ime je totalno iznenađenje, a nema nijednog igrača Reala

Španjolski izbornik Luis de la Fuente u ponedjeljak je predstavio popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo 2026. na kojem su zvijezde Barcelone Lamine Yamal i Rodri, ali nema ni jednog igrača Real Madrida.

Po prvi put od 1932. Španjolska , aktualni europski prvak i među favoritima za turnir, koji će se održati od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD-u, Kanadi i Meksiku, nema igrača Real Madrida u svom sastavu.

Izbornik Luis de la Fuente zadržao je jezgru svoje momčadi koja je osvojila Euro 2024. u Njemačkoj, predvođenu osvajačem Zlatne lopte 2024. Rodrijem i zvijezdom Barcelone Lamineom Yamalom, koji se trenutno oporavlja od ozljede lijevog bedra.

Španjolski izbornik napravio je odlučnu promjenu u obrani, pozvavši Barceloninog igrača Erica Garciju i svestranog Marca Pubilla da budu partneri mladom Pauu Cubarsiju i francusko-španjolskom Aymericu Laporteu. Stoper Barcelone Garcia nije igrao za reprezentaciju još od Svjetskog prvenstva u Kataru i dosad uopće nije bio u De la Fuenteovim planovima za seniorsku vrstu.

U veznom redu, Gavi, jedan od ključnih igrača La Roje na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru, prvi put je pozvan ​​nakon teške ozljede koljena koju je zadobio krajem studenog 2023.

De la Fuente je pozvao mladog krilnog napadača Osasune Victora Munoza i napadača Celte Vigo Borju Iglesiasa da pojačaju španjolski napad, predvođen kao i 2024. Yamalom i Nicom Williamsom.

Popis Španjolske za SP:

Vratari: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelone)

Obrana: Marc Cucurella (Chelsea), Pau Cubarsi (FC Barcelone), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Marc Pubill (Atlético Madrid), Eric Garcia (FC Barcelone)

Vezni red: Rodri (Manchester City), Pedri (FC Barcelone), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (PSG), Gavi (FC Barcelone), Alex Baena (Atlético Madrid)

Napad: Lamine Yamal (FC Barcelone), Dani Olmo (FC Barcelone), Ferran Torres (FC Barcelone), Nico Williams (Athletic Bilbao), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Victor Munoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo), Yeremy Pino (Crystal Palace)