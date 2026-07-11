Izbornik Španjolske o polufinalu s Francuzima: ‘Mislim da su i oni jednako zabrinuti’

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Još su jednu utakmicu u nokaut fazi Svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske dobili u završnici te su izborili prolaz u polufinale, svladali su u Los Angelesu, u četvrtfinalnom ogledu, Belgiju s 2:1.

Španjolska je povela u 30. minuti, a strijelac je bio Fabian Ruiz. Do odlaska na odmor Belgija je uspjela izjednačiti. Glavom je Charles De Ketelaere u 41. minuti bio strijelac za 1:1.

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Sve do 88. minute bilo je tih 1-1, a tada se dogodio ključni trenutak susreta. Loše je na udarac Cubarsija reagirao rezervni belgijski vratar Lammens, koji je zamijenio ozlijeđenog Courtoisa, a na odbijenu loptu prvi je stigao Mikel Merino koji je zabio za konačnih 2:1.

Španjolski izbornik Luis de la Fuente otkrio je razmišljanja nakon pobjede.

“Ovo pokazuje kakav karakter ima ova momčad u svim okolnostima i situacijama. Još jednom moram istaknuti koliko sam ponosan što vodim ovu skupinu igrača željnu napretka. Zaslužili smo i mirnije privesti utakmicu kraju. Treba biti svjestan koliko je teško pobijediti i zato ovo treba cijeniti.”

Pohvalio je Merina.

“On je nevjerojatan. Ima toliko kvaliteta, svjetska je klasa i mogao bi igrati u bilo kojem klubu na svijetu. Sretni smo što ga imamo, znamo da je uvijek tu kad nam zatreba.”

Osvrnuo se de la Fuente i na polufinale s Francuskom.

“Naravno da razmišljamo o tome kako ćemo ih pobijediti, ali mislim da su i oni jednako zabrinuti. Jedina smo reprezentacija koja ih je svladala u dvije uzastopne utakmice. Bit će to sudar jedne velike momčadi protiv druge.”