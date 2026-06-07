Izbornik Slovenije: Modrića nitko neće nadmašiti, a Hrvatska može sve nakon prolaska skupine

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Izbornik Slovenije Boštjan Cesar uoči pripremnog dvoboja njegove reprezentacije s Hrvatskom komentirao je poraz Vatrenih protiv Belgije i iznimnu karijeru Luke Modrića.

“Hrvatska uživa rijedak privilegij da ima Luku Modrića. To što je on učinio u karijeri je neopisivo i na ovim prostorima nitko ga neće nadmašiti. Trajati 12 godina u Realu Madridu i osvojiti šest Liga prvaka, pa onda još i Zlatnu loptu, odigrati gotovo 200 utakmica za reprezentaciju…”, rekao je Boštjan Cesar za Sportske novosti i nastavio:

“Modrić je takva veličina zbog koje Hrvatsku nikada ne smiješ otpisati. Puno njih je otpisivalo vašu momčad i uoči prošlog Mundijala, a ona se svejedno kući vratila s medaljom. Bez pretjerivanja, Hrvatska jest fenomen – država s četiri milijuna stanovnika već 30 godina opstaje u samom svjetskom vrhu, uvijek tu u Top 10 ili barem na rubu.”

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Istaknuo je i kako Hrvatska ne prestaje proizvoditi vrhunske nogometaše, a onda i otkrio kako vjeruje da je za Vatrene baš sve moguće nakon prolaska skupine, u kojoj ih čekaju okršaju s Engleskom, Panamom i Ganom.

“U jednom trenutku imali ste najbolji vezni red na svijetu s Modrićem, Rakitićem, Brozovićem i Kovačićem. Izbornik Dalić je donio i treću medalju kroz Ligu nacija, a ljudi zaboravljaju da je to vrhunsko natjecanje, u konkurenciji najboljih europskih momčadi. U zaključku, Hrvatska samo treba proći skupinu SP-a, a poslije može sve.”