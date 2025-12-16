Izbornik Škotske navijačima: ‘Ne zadužujte se da biste išli na SP’

Podijeli :

AP Photo/Scott Heppell via Guliver

Izbornik Škotske Steve Clarke pozvao je navijače da se ne zadužuju kako bi pratili reprezentaciju na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Očekuje se da će škotskim navijačima biti dostupno osam posto ulaznica za utakmice protiv Haitija i Maroka u Bostonu te Brazila u Miamiju, u grupnoj fazi Mundijala. Škotski nogometni savez izrazio je nadu da će broj ulaznica za škotske navijače biti povećan.

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) suočila se s oštrim kritikama zbog preskupih ulaznica za turnir koji će se održati od 11. lipnja do 13. srpnja 2026. godine. I izbornik Škotske smatra da su ulaznice preskupe.

“Bit će skupo. No, svakako je skupo putovati u Ameriku. Ulaznice su skupe. Ako možete otići tamo, ako si to možete priuštiti, to je fantastično, ali nemojte se previše zaduživati kako biste otišli. Ovo je Fifin turnir, oni donose odluke kakve donose. Škotski savez uzeo je sve što mu pripada“, rekao je Clarke za BBC Scotland.

Cijene ulaznica za utakmicu protiv Haitija iznosit će 134, 298 i 372 funte, dok će za ogled protiv Maroka koštati 136, 320 i 447 funti.

Utakmica protiv peterostrukog svjetskog prvaka, 24. srpnja, moći će se gledati po cijenama od 198, 373 i 523 funte. Škotski savez za taj je susret dobio 3.736 ulaznica.

Clarke je rekao da se nada kako će navijači “koji putuju na udaljena mjesta“ moći nabaviti ulaznice po pristupačnim cijenama jer „zaslužuju biti tamo“.

“Jedan moj prijatelj već je rezervirao avionske karte i tražio me ulaznice za utakmice, ali morat će pričekati jer trenutačno nemam nijednu“, naveo je Clarke.