Izbornik San Marina upozorava Talijane na BiH: ‘Spori su i predvidljivi, a stadion se raspada! Ali, jedan igrač me impresionirao’

Cody Froggatt Sportimage via Guliver

Okršaj BiH i Italije u borbi za Svjetsko prvenstvo na rasporedu je u utorak od 20.45 sati u Zenici.

Talijanska reprezentacija dobila je nekoliko savjeta od Roberta Cevolija, izbornika San Marina. Njegova momčad nedavno je igrala s BiH pa je poručio: “Spori su i predvidljivi”.

San Marino je u Zenici gostovao u lipnju 2025. i izgubio 1:0 u sklopu kvalifikacija, podijelio je svoja iskustva za La Gazzettu dello Sport.

“Igrali smo na Bilinom Polju 7. lipnja, bilo je 32 Celzijeva stupnja i vrućina je bila nesnosna”, prisjetio se Cevoli pa dodao:

“Stadion je malen i raspada se. Međutim, tribine su vrlo blizu terena i pritisak navijača se itekako osjeti.”

Cevoli vjeruje da BiH neće biti nepremostiva prepreka za Italiju.

“Držali smo 0:0 sve do 25 minuta prije kraja. Džeko je bio na klupi u tenisicama i nije trebao ući, no njihov se izbornik predomislio pa je na kraju upravo on zabio odlučujući pogodak. U zadnjoj minuti smo iz kontranapada zamalo izjednačili na 1:1. Cijeli stadion je slavio naš promašaj, ali vidjelo se da su se uplašili. Očekivali su laku pobjedu protiv San Marina kod kuće, a umjesto toga doveli su se u vrlo riskantnu situaciju.”

Cevoli je zatim ponudio konkretan taktički savjet:

“Bosna se kreće vrlo sporo, što je dobra vijest za Azzurre. Mi smo ih u Zenici visoko pritiskali i udvajali svakog igrača s loptom. Prilično su predvidljivi i nemaju izrazito brzih igrača, ali upozoravam, ne treba podcijeniti faktore okruženja.”

Posebno se osvrnuo na jednog igrača.

“Džeko je vječno mlad i s 40 godina i dalje donosi prevagu. Ipak, u onoj drugoj utakmici posebno me impresionirao Alajbegović, koji je protiv nas zabio svoj prvi reprezentativni gol. Puno trči, dribla, služi se objema nogama, tako da Italija na njega mora pripaziti.”

