Izbornik Portugala napušta klupu nakon Svjetskog prvenstva

Podijeli :

Joao Bravo Sports Press Photo via Guliver Image

Portugal još nije započeo svoj put na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi, a već su stigle vijesti koje se tiču završetka Mundijala.

Brojni engleski mediji prenose kako će Roberto Martinez, sadašnji izbornik Portugala, napustiti klupu pirinejske reprezentacije nakon Svjetskog prvenstva. Tu vijest prenijeli su Ben Jacobs, Alex Crook te engleski Sky Sports.

VIDEO / Portugal slavio u posljednjoj provjeri pred SP: Ronaldo se ispromašivao VIDEO / Pogledajte nevjerojatne promašaje Ronalda: Ovo mu se ne bi dogodilo u najboljim danima

Martinez je na klupu Portugala stigao 2023. godine, a s tom reprezentacijom osvojio je Ligu nacija 2025. godine. Njegovo mjesto nakon odlaska trebao je preuzeti Jose Mourinho, no on je prije nešto manje od tjedan dana preuzeo klupu Real Madrida.

Tako je ime koje bi trebalo zamijeniti španjolskog trenera na klupi Portugala još uvijek nepoznato.