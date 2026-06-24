Izbornik Paname: Moramo biti ponosni, Hrvatska je svjetska sila

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Hrvatska reprezentacija svladala je Panamu rezultatom 1:0 u susretu drugog kola Svjetskog prvenstva. Nakon utakmice panamski izbornik Thomas Christiansen istaknuo je zadovoljstvo nastupom svoje momčadi, naglasivši da je ponosan na pristup i zalaganje svojih igrača protiv jednog od najjačih protivnika na turniru.

“Prije svega, mislim da si moramo čestitati. Ne na rezultatu, nego na načinu na koji su dečki igrali. Pokazali su predanost i glad, a to je sve što od njih tražim. Sve odluke koje sam donio prije utakmice, donio sam jer sam smatrao da je to najbolje za momčad. Mislim da moramo biti ponosni na to kako je Panama odigrala protiv svjetske sile kao što je Hrvatska”, započeo je panamski izbornik.

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Govoreći o samom tijeku susreta, Christiansen je istaknuo kako je očekivao snažniji hrvatski pritisak, no njegova je momčad uspješno pronalazila rješenja kroz sredinu terena i preko bokova. Smatra da je upravo dobra igra Paname natjerala Hrvatsku da odustane od dijela svojih planova, dok je kod pogotka presudio detalj i manjak sreće.

“Analizirao sam utakmicu i očekivao sam da će nas Hrvatska jače pritisnuti. Međutim, imali smo sposobnost izbjeći taj pritisak igrom u sredini i preko bokova. Naša je zasluga što je Hrvatska odustala od takvog pristupa. Kod njihovog gola nismo imali sreće, no to je nogomet na najvišoj razini, gdje se takve pogreške skupo plaćaju. Hrvatska možda nije odigrala savršeno, ali zna kako pobijediti. Moramo biti ponosni na svoju reprezentaciju.”

Panamski izbornik otkrio je i kakvu je poruku uputio svojim igračima odmah nakon završetka utakmice. Naglasio je da je zadovoljan načinom na koji su se nosili s Hrvatskom te da konačni rezultat ne odražava u potpunosti ono što se događalo na terenu.

“Mogu im reći samo ono što sam već spomenuo. Ponosan sam na njih i na to kako su se suprotstavili momčadi kao što je Hrvatska. Može se izgubiti 0:1, a da to izgleda puno lošije. Jednoj Hrvatskoj dopustili smo samo dvije prilike, dok smo i mi imali dvije dobre šanse. Svojom igrom natjerali smo Hrvatsku da strepi do posljednje sekunde. To je naša pobjeda.”

Za kraj se osvrnuo na odlučujući trenutak susreta, istaknuvši kvalitetu Ante Budimira, koji je iskoristio svoju priliku i donio pobjedu Hrvatskoj. Christiansen vjeruje da njegovi igrači imaju potencijal za daljnji napredak te da će im nastupi na ovom prvenstvu otvoriti vrata boljih klubova.

“Budimir je ušao u drugom poluvremenu, on je napadač i strijelac. Imao je samo jednu priliku i uspio je zabiti. To je jednostavno ta kvaliteta. Takvi igrači na ovoj razini svojom kvalitetom rade razliku i tu se malo toga može učiniti. Naši će igrači nakon ovog prvenstva igrati u boljim klubovima i nastavit će se razvijati”, zaključio je izbornik Paname.