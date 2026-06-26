Izbornik Norveške donosi čudan potez: U borbi za prvo mjesto s Francuskom odmorit će Haalanda i Odegaarda

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AP Photo/Charles Krupa via Guliver Image

Ståle Solbakken sprema velike promjene u sastavu Norveške za večerašnji dvoboj protiv Francuske. Kako piše norveški TV 2, izbornik namjerava odmoriti većinu standardnih prvotimaca jer je Norveška već osigurala plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, a želi da ključni igrači budu potpuno spremni za nokaut fazu.

Solbakken je takav potez najavio odmah nakon pobjede protiv Senegala, istaknuvši da reprezentacija mora biti maksimalno spremna za izazove koji slijede. Naglasio je kako su njegovi igrači protiv Senegala uložili velik napor tijekom gotovo cijele utakmice te da u nokaut fazi postoji mogućnost igranja i produžetaka, zbog čega je potrebno pažljivo rasporediti snagu momčadi.

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Prema informacijama TV 2, među prvih 11 neće biti najvećih zvijezda reprezentacije – Erlinga Haalanda, Martina Ødegaarda i Alexandera Sørlotha. Očekuje se da će priliku od prve minute dobiti Egil Selvik, Fredrik Aursnes, Leo Østigård, Henrik Falchener, Fredrik Bjørkan, Thelo Aasgaard, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Oscar Bobb, Jørgen Strand Larsen i Andreas Schjelderup.

Ovakvu odluku podržao je i stručni komentator TV 2, Jesper Mathisen. Smatra da je sasvim logično odmoriti najvažnije igrače nakon dva zahtjevna susreta odigrana u vrlo toplim uvjetima, posebno jer će utakmice u nokaut fazi biti još fizički zahtjevnije. Istaknuo je da Solbakken ovim potezom pokazuje hrabrost i dugoročno razmišljanje, ne obazirući se na moguće kritike zbog sastava protiv Francuske.

Norveška pobjedom može osvojiti prvo mjesto u skupini, što bi joj prema trenutačnim projekcijama u osmini finala donijelo ogled protiv Švedske. U slučaju da završi druga, suparnik bi joj bila Obala Bjelokosti.