Izbornik Irana na travnjak poslao najstariju jedanaestorku u povijesti svjetskih prvenstava

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(AP Photo/Andre Penner) via Guliver Image

Belgija i Iran od 21 sat u Los Angelesu na SoFi stadionu igraju utakmicu drugog kola Svjetskog prvenstva. Sat vremena prije utakmice objavljene su službene postave koje su ispisale i povijest svjetskih prvenstava.

Naime, Iran je na travnjak postao najstariju postavu u povijesti svjetskih prvenstava, odnosno otkad se za to prikupljaju podaci (od 1966. godine).

Prva jedanaestorka Irana u prosjeku ima 32 godine i 181 dan te su tako prestigli Njemačku koja je 1998. godine s 31 godinom i 334 dana postavili rekord baš protiv Irana.

Zanimljivo je da treće mjesto na toj listi drži Belgija koja je 1998. godine protiv Meksika imala prosjek od 31 godine i 301 dana.