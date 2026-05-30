Izbornik hrvatskog protivnika na SP-u: ‘Zašto mi ne bismo bili poput Maroka 2022.?”

Podijeli :

AP Photo/Matias Delacroix via Guliver Images

Nogometnoj reprezentaciji Paname, koja će idući mjesec na Svjetskom prvenstvu igrati s Hrvatskom, Engleskom i Ganom, cilj je proći tu skupinu, a onda pokušati učiniti i nešto više, izjavio je njen izbornik Thomas Christiansen.

“Proći skupinu, a onda pokušati i nešto više. Zašto ne sanjati da budemo poput Maroka sa zadnjeg prvenstva?”, rekao je 53-godišnji izbornik u intervjuu španjolskim novinama AS.

Podsjetimo, Maroko je na Svjetskom prvenstvu 2022. izgubio u utakmici za treće mjesto od Hrvatske. Christiansen, 53-godišnji španjolsko-danski trener, na klupu Paname je sjeo prije šest godina.

“Bili smo na 87. mjestu FIFA-ine ljestvice kada sam stigao, a sada smo na 33. mjestu. U jednom trenutku smo došli do 29. mjesta. Ponekad je lako doći, ali teško je ostati. A mi smo tu dugo, ne izlazeći iz prvih 40. To znači da dobro radimo”, rekao je.

Panama, zemlja sredne Amerike sa četiri milijuna stanovnika, dosad je samo 2018. sudjelovala na Svjetskom prvenstvu. Tada je izgubila od Engleske, Belgije i Tunisa u skupini, a Christiansen će sada nastojati ostvariti bolji rezultat.

“Očito je da smo jako uzbuđeni zbog sudjelovanja na Svjetskom prvenstvu”, napomenuo je.

“Ali kakvu smo skupinu dobili. Ispalo je da moramo igrati s najjačima, s dvije europske momčadi. Hrvatska je trebala biti u prvom bubnju, ali Kanada, Meksiko i SAD su ju kao domaćini spustili u drugi bubanj. Tako da su tu sada Hrvatska i Engleska, dvije ekipe iz najjače jakosne skupine. Tu je i Gana, za koju znamo kakvu kvalitetu ima i koju smo puno analizirali. Mnogi njihovi igrači igraju u Europi”, izjavio je Christiansen.

Smatra da je Panami najvažnija prva utakmica s Ganom.

“Sve su važne, ali da, ta je najbitnija. Ako pobijedimo, mogućnost prolaska raste. To je naš cilj. Zato nam ta utakmica toliko znači. Nitko nas ne može nadmašiti u želji”, poručio je.

Hrvatska će igrati s Panamom 23. lipnja u Torontu, nakon što šest dana ranije odmjeri snage s Ganom.

Christiansen je rekao da je općenito cilj biti bolji nego 2018. kada Panama nije uspjela osvojiti niti bod u skupini.

“Govori se o poboljšanju rezultata s prethodnog prvenstva, na kojem Panama nije uspjela osvojiti bod. Dakle, učiniti to je opcija koju imamo, naša želja. Ali ja želim proći dalje. Idemo po to. S poštovanjem, ali svjesni da možemo odigrati dobro Svjetsko prvenstvo”, zaključio je.