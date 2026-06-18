Izbornik Gane: S nogometom koji igramo, možete računati da ćemo nešto učiniti

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(AP Photo/Pavel Golovkin, File) via Guliver Image

Portugalski stručnjak Carlos Queiroz, kojemu je Gana treća reprezentacija koju vodi na svjetskim prvenstvima, ustvrdio je nakon pobjede njegove momčadi nad Panamom (1:0) u Torontu, da se "može računati da će Gana nešto učiniti".

“Umoran sam! Bilo je tako teško i intenzivno. Pobjede na ovom Svjetskom prvenstvu su jako skupe, ali moji igrači su pokazali da su spremni platiti visoku cijenu za pobjede”, izjavio je izbornik Gane koji je bio prisiljen u poluvremenu zamijeniti odličnog vratara Atija Zigija zbog ozljede, za kojeg je rekao kako nije uvjeren da će se oporaviti do utakmice s Engleskom. POVEZANO Gana je jedva pobijedila Panamu, a evo što to znači za Hrvatsku