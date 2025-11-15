Izbornik Farskih otoka nakon poraza u Rijeci: ‘Puno će vam se ponuditi, ali…’

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Hrvatska je na Rujevici pobijedila Farane 3:1 i tako osigurala vizu za SAD, Meksiko i Kanadu.

Nakon utakmice izbornik gostiju Eyðun Klakstein podijelio je svoje dojmove na konferenciji za medije:

“Puno će vam se ponuditi, ali mi smo puno vremena proveli u obrani. Ponekad smo uspjeli zaustaviti suparnika malo više nego danas, ali nesumnjivo smo dobili i kontranapade za postizanje više golova.”

Ipak, pronašao je i utjehu u svemu nakon rekordne kvalifikacijske kampanje od 12 bodova:

“Možemo pomisliti da bismo, da je ovo bila kvalifikacijska utakmica za Europsko prvenstvo, možda stigli do završnice, jer možda ne bi bilo bilo potrebno više od ovoga. Dakle, prilično smo blizu. Teže je kvalificirati se za Svjetsko prvenstvo. Ne mijenja se činjenica da je ovo bio najbolji kvalifikacijski turnir ikad. Imamo dobru momčad, imamo dobre temelje na kojima možemo graditi”, zaključio je.