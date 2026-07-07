Izbornik Egipta kritizirao suđenje: ‘Možda su htjeli da Messi ostane u igri’

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xEibner-Pressefoto ScottxColemanx EP_SCN via Guliver Image

Izbornik Egipta Hossam Hassan nakon poraza 3:2 od Argentine u osmini finala Svjetskog prvenstva nije skrivao nezadovoljstvo suđenjem. Smatra kako je njegova reprezentacija oštećena ključnim odlukama tijekom susreta te je ustvrdio da je cilj bio zadržati Lionela Messija i Argentinu u natjecanju.

Argentina je do pobjede stigla nakon velikog preokreta. Egipat je vodio 2:0, no aktualni svjetski prvaci uspjeli su preokrenuti rezultat, a Messi je u završnici asistirao za pogodak prije nego što se i sam upisao među strijelce.

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Egipatski stožer posebno je ogorčen zbog poništenog pogotka nakon VAR intervencije, kao i zbog izostanka provjere situacije u kojoj je, prema njihovom mišljenju, Alexis Mac Allister napravio prekršaj uoči pobjedničkog gola Enza Fernándeza u sudačkoj nadoknadi.

“Bili smo bolji od aktualnih prvaka, bolji u svemu, ali na rezultat su utjecali faktori na terenu i oni izvan njega”, rekao je Hassan novinarima. “Možda su željeli zadržati svjetskog prvaka u natjecanju. Možda su htjeli da Messi ostane u igri. U nogometu ponekad postoje vanjski utjecaji koji su iznad tehničkih aspekata. Svjetski prvak je imao podršku na svim razinama.”

Hassan smatra da je na ishod utakmice utjecao i pritisak izvan samog terena.

“Čini se da je postojao pritisak s argentinske strane da ishod bude ovakav. Prigovarali smo izboru suca zbog situacije s Francuskom (Argentina je pobijedila Francusku u finalu SP-a 2022.), ali svatko jednom mora ispaštati, pa smo tako ispaštali i mi.”

Izbornik Egipta ponovno se osvrnuo na nekoliko spornih odluka koje su obilježile utakmicu te istaknuo da njegova momčad nije imala ravnopravan tretman.

“Nismo vidjeli ni poštovanje ni poštenu igru. Nije nam dosuđen jedanaesterac, VAR to nije ni provjeravao, a naš drugi pogodak je, tko zna zašto, nevjerojatno poništen”, rekao je izbornik Egipta. “Svi smo vidjeli povlačenje za dres, a nije bilo ni VAR provjere. Život je nepravedan, pa zašto bi onda u sportu bilo pravde?”

“Nisam uvjeren u ovaj ishod i način na koji se sve odvilo. Želim to reći lijepim riječima i nazvati ‘nesrećom’, ali prema nama se postupalo nepošteno i ovo je bila nepravda”, zaključio je Hassan.

Nakon završetka susreta Hassan je ušao i u verbalni sukob s glavnim sucem Francoisom Letexierom, a poslije utakmice otkrio je što mu je poručio.

“Sucu sam rekao da je ovo nepravedno. Rekao sam mu da možda nosi neki ožiljak ili nešto skriva. Kad netko pokušava nešto sakriti, često u tome ne uspije. U svakom slučaju, nakon ovoga neću gledati nijednu drugu utakmicu na ovom turniru.”