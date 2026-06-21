Izbornik Curacaa: Ljudi kojima život nije uvijek lagan trebaju proslaviti ovaj uspjeh

Curaçao je remijem protiv Ekvadora (0:0) osvojio prvi bod u povijesti nastupa na svjetskim prvenstvima.
Legendarni nizozemski stručnjak Dick Advocaat govorio je o podršci koju njegova reprezentacija uživa:
“Ljudi na Curaçaou podržavali su nas od samog početka. Posebno prošlog tjedna, nakon 7:1. Ljudi su na otoku i dalje slavili i bili puni radosti”, rekao je 78-godišnji izbornik.
Njemačka je u prvom kolu bila bolja od njegove ekipe s čak 7:1.
“Način na koji su nas ljudi podržali nakon utakmice s Njemačkom ostavio je snažan dojam na nas i pomogao nam je u ovoj utakmici protiv Ekvadora”, objasnio je.
Nakon posljednjeg sučevog zvižduka slavilo se i na stadionu i na otoku.
“Bilo je ludilo večeras. Mislim da ljudi kojima život nije uvijek lagan trebaju proslaviti ovaj uspjeh”, poručio je Advocaat.
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