Izbornik Češke: ‘Hrvatska će igrati na pobjedu, ali nadam se da će nas gledatelji pogurati do slavlja’

AP Photo/Petr David Josek via Guliver

Hrvatska i Češka sastaju se u četvrtak u 20:45 u Fortuna Areni u Pragu u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Hrvatska se nalazi na vrhu skupine s maksimalnim učinkom, dok je Češka druga, a jedini poraz upisala je upravo protiv Hrvatske.

Pred ovu važnu utakmicu, medijima se obratio izbornik češke reprezentacije Ivan Hašek, koji je pohvalio hrvatsku reprezentaciju i najavio borbu za pobjedu.

“Hrvatska je ovdje stigla kompletna, možda samo Stanišić nedostaje, ali u globalu imat će sličan sastav kao u prvoj utakmici. Ovo nije momčad koja će doći igrati na neriješeno, koliko poznajem izbornika Dalića, sigurno neće reći igračima da igraju na remi. Tražit će pobjedu, baš kao i mi, vjerujem da će nas gledatelji pogurati do pobjede.“

Hašek je naglasio da je hrvatska reprezentacija izuzetno organizirana i opasna u tranziciji.

“Hrvatska ima dosta kvalitetnih igrača, ali svakako je krasi organizacija, način na koji se postavi na terenu i kako mogu odmah može napasti protivnika nakon gubitka lopte. U tranziciji je odlična, to je kompaktna momčad kojoj se ne smije dati prostora, ne smijemo protivničke igrače pustiti da se razigraju“, rekao je češki izbornik.

Dodao je da već zna početni sastav te da, osim manjih problema s nekoliko igrača, ne očekuje veće poteškoće.

“Već sam odredio sastav, nemamo više nikakvih dilema. Vjerujem da će svi momci koji su tu biti zdravi i nakon zadnjeg treninga, uključujući Lukasa Provoda, koji je imao manjih problema. Izostanak Patricka Shicka je ogroman hendikep. On je veliko oružje, Patrik ima potencijal zabijati u svakoj utakmici, ali moramo se snaći bez njega i zamijeniti ga.“

Hašek je istaknuo važnost opreza, ali i želju da njegova momčad igra s ponosom i borbenošću.

“Želim da gledatelji napuste stadion zadovoljni, a mi uzdignute glave. Igrat ćemo onako kako vjerujemo da imamo šanse za uspjeh, a što se tiče rizika, sve ovisi o tijeku utakmice. Kada bismo riskirali i otvorili obranu odmah od početka, tu bi nam bio kraj, moramo biti oprezni oko toga.“

Na kraju je naglasio da je susret protiv Hrvatske ključan u borbi za prvo mjesto u skupini.

“Imamo još jednu važnu kvalifikacijsku utakmicu na Farskim otocima, ali utakmica protiv Hrvatske je naravno vrhunac jer nam daje nadu i priliku da se borimo za prvo mjesto. Čak i ako je ta šansa najmanja, moramo igrati za nju“, zaključio je Hašek.