Izbornik BiH pred Wales: ‘Oni su favoriti na papiru, ali mi znamo kojim putem idemo’

Izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održao je konferenciju za medije uoči utakmice polufinala doigravanja za SP protiv Walesa u Cardiffu.

Denis Hadžikadunić otpao je s popisa Zmajeva jer je u posljednjem trenutku iskreno rekao izborniku da zbog ozljede nije korektno zauzimati mjesto drugom reprezentativcu.

“Ostajemo na 24 igrača, svi su spremni, motivirani i nasmijani. Do sada nam je stiglo 14-15 igrača. Samoinicijativno su odradili jedan trening. Danas treniramo u 17 sati i nastavljamo s pripremama“, rekao je Barbarez na početku.

Barbarez je istaknuo da je imao dovoljno vremena za obilazak igrača i gledanje utakmica uživo.

“Nisam nikad više putovao i gledao. Generalno sam više nego zadovoljan. Imamo poneke upitnike oko Esmir Bajraktarević, Benjamin Tahirović i Samed Baždar, ali vjerujem da su fizički spremni. Imamo plan i ideju kako s njima“, rekao je.

Govoreći o Walesu, Barbarez je naglasio da protivnik ima prednost domaćeg terena i bolji ranking.

“Oni su favoriti na papiru i na ljestvici su oko 40 mjesta ispred nas. Ali znam kojim putem idemo. Pokazali smo protiv Rumunjske i Austrije da možemo konkurirati.“

Kao ključnog igrača Velšana izdvojio je Harryja Wilsona.

“On je u najboljem trenutku karijere. Ali imaju i igrače iz Leedsa, Bournemoutha i drugih klubova. Njihov glavni adut su publika i domaći teren.“

Barbarez je posebno istaknuo važnost prisustva kapetana Edina Džeke te povratnika Seada Kolašinca.

“Mladi ne razmišljaju previše i to mi se sviđa. Pokazat će hrabrost. Najvažnije je biti hrabar — taktika i sustavi nisu presudni u takvoj atmosferi.“

Izbornik je objasnio da se u tri dana ne može puno napraviti te da će momčad trenirati u Sarajevu kako bi zadržala privatnost taktičkih priprema. Razmatrali su i izvođače jedanaesteraca.

Barbarez je pohvalio mladog napadača Jovu Lukića, naglasivši njegov rad i hrabrost te potencijal da postane standardni reprezentativac.

“Ne želim više po svijetu tražiti igrače. Želim da igrači iz U-21 selekcije zasluženo dolaze u A reprezentaciju.“

Na kraju je poručio kako je ključ uspjeha zajedništvo momčadi i navijača te uvjerenje da BiH ima realne šanse izboriti pozitivan rezultat u Cardiffu.

Utakmicu BiH i Walesa pratite na Sport Klubu.

