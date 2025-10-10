Izbornik BiH poludio na pitanje novinara: ‘Ne razumijem, je li ovo neki kviz ili što?’

Podijeli :

AP Photo/Petros Karadjias via Guliver

Nogometaši BiH ispustili su pobjedu u zadnjim minutama susreta protiv Cipra koji je završen remijem 2:2.

Gosti su vodili je 0:2, a na kraju drugog poluvremena za Cipar je izjednačio Konstantinos Laifis. Utakmica je trajala više od 100 minuta jer je u 96. domaćima suđen jedanaesterac, a realizirao ga je Ioannis Pittas. Unatoč remiju BiH je još uvijek u igri za prvo mjesto i plasman na Svjetsko prvenstvo.

POVEZANO VIDEO / BiH primila gol u zadnjim sekundama: Prosuli su pobjedu, ali i smanjili si šanse za SP

Nakon utakmice pred novinare je stao izbornik BiH Sergej Barbarez kojeg je jako razljutilo pitanje. Novinara je zanimalo kako je moguće da neki igrači budu pozvani u reprezentaciju, a nakon prodaje u drugi klub ih se više nikad ne zove, aludirajući na to da menadžerski lobiji upravljaju reprezentacijom.

“Ne razumijem pitanje, je li ovo neki kviz ili što”, rekao je Barbarez te dodao:

“Je li to napisano pitanje od nekoga? Ti si taj koji uvijek dođe s nekim pitanjima. Ifet Đakovac je bio pozvan prošli put, ali se povrijedio za tvoju informaciju.”

“U veznom redu nismo bili previše agresivni, nismo ušli u te duele. Drugo poluvrijeme je bilo korektno, borili smo se, imali fine protunapade, ali nažalost nismo ih iskoristili”, rekao je Barbarez za BHRT u analizi pa zaključio:

“Danas nam je falilo pet igrača, svaki put je tako, ali to je dio sporta. Na to se ne osvrćemo, a nadam se da će se u studenom vratiti Kolašinac i Šarić i da ćemo s te strane moći nešto kompenzirati. Idemo se boriti s ovim što imamo”.