Izbornik BiH optužio trenera za namjernu sabotažu, sad mu je stigao i odgovor

AP Photo/Petros Karadjias via Guliver

Izbornik Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez iznio je vrlo ozbiljnu optužbu na račun trenera Brøndbyja Stevea Coopera.

Optužio ga je da je iz momčadi maknuo Benjamina Tahirovića zato što je Velšanin, a Wales u doigravanju za Svjetsko prvenstvo igra protiv Bosne i Hercegovine. U međuvremenu je iz danskog kluba stigao odgovor.

Barbarez se u svojoj izjavi pozvao na informaciju koju je dobio upravo od Tahirovića, koji zbog toga neće biti na raspolaganju izborniku na ovom okupljanju. Iako je Barbarez Coopera optužio za sabotažu, iz Brøndbyja poručuju da su razlozi drukčiji.

“Ono što smo čuli prilično je velika spekulacija. Steve je javno objasnio razloge ove odluke, koji nemaju nikakve veze s bilo kojom reprezentacijom. To je potpuno jasno“, rekao je voditelj PR-službe Brøndbyja Søren Hanghøj za tamošnju televiziju TV2 Sport.

“To nije bila samo odluka glavnog trenera. Odluku da Benjamin ne igra donio je cijeli stručni stožer zajedno s upravom kluba. Uostalom, Wales baš i nema toliko navijača u Brøndbyju“, dodao je.

“Ne želim ulaziti u detalje na osobnoj razini, ali kada uočite stvari koje nisu u skladu s vrijednostima kluba i momčadi, morate reagirati. Rezultati i forma nisu presudni. Ako želiš biti dio momčadi i biti uspješan, moraš staviti momčad ispred svega i tako se ponašati. Za mene je bitno samo to i ništa drugo“, zaključio je.

Steve Cooper je još prije desetak dana obrazložio odluku da Tahirović i Sean Klaiber budu odstranjeni iz prve momčadi.

“Situacija je jasna, iako se radi o dva različita slučaja. Odluka da njih dvojica trenutačno ne treniraju s prvom momčadi ispravna je. Kada se suočimo sa situacijama koje ne ispunjavaju standarde i vrijednosti momčadi i kluba, moramo reagirati. Uvijek moramo prvenstveno misliti na klub“, poručio je tada Cooper, a iz njegove se izjave moglo naslutiti da je riječ o nekoj vrsti nediscipline.

Bosna i Hercegovina u polufinalu doigravanja skupine A gostuje kod Walesa u četvrtak (20:45), dok će se u slučaju pobjede u finalu suočiti s boljim iz dvoboja Italija – Sjeverna Irska. Pobjednik mini-turnira na Svjetskom prvenstvu igrat će u skupini B zajedno s Kanadom, Katarom i Švicarskom.

