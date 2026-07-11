Izbornik Belgije nakon ispadanja sa SP-a: ‘Bila je to jedna od utakmica u kojoj vam ništa ne polazi za rukom’

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Tomas Sisk via Guliver

Još su jednu utakmicu u nokaut fazi Svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske dobili u završnici te su izborili prolaz u polufinale, svladali su u Los Angelesu, u četvrtfinalnom ogledu, Belgiju s 2:1.

Španjolska je povela u 30. minuti, a strijelac je bio Fabian Ruiz. Do odlaska na odmor Belgija je uspjela izjednačiti. Glavom je Charles De Ketelaere u 41. minuti bio strijelac za 1:1.

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Sve do 88. minute bilo je tih 1:1, a tada se dogodio ključni trenutak susreta. Loše je na udarac Cubarsija reagirao rezervni belgijski vratar Lammens, koji je zamijenio ozlijeđenog Courtoisa, a na odbijenu loptu prvi je stigao Mikel Merino koji je zabio za konačnih 2:1.

Izbornik Belgije Rudi Garcia je istaknuo kako su momčad pratile nesretne okolnosti.

“Bila je to jedna od onih utakmica u kojima vam ništa ne polazi za rukom. Youri Tielemans otpao je uoči utakmice, Thibaut Courtois se ozlijedio tijekom susreta, a ni Kevin De Bruyne nije mogao izdržati do kraja. To nam, naravno, nije išlo na ruku. Bili smo spremni za produžetke i uspjeli smo poljuljati Španjolsku. Nakon našeg gola za izjednačenje, počeli su sumnjati u sebe”, rekao je Garcia.

Pobjednika je na kraju odlučila pogreška mladog golmana Sennea Lammensa.

“Ovakve utakmice odlučuju detalji. Da biste pobijedili, ne smijete darivati suparnika. Mladi igrači iz ovoga moraju izvući pouku. Nažalost, za nas je natjecanje gotovo. Ponosan sam na svoje igrače, pokazali smo da je Belgija velika nogometna nacija.”

Ima i razloga za radost.

“Jesmo li omogućili Belgiji da ponovno sanja? Nadam se da jesmo. Vidio sam snimke navijača nakon utakmice protiv SAD-a i to me silno obradovalo. Navijači su opet uz momčad, a to je također iznimno važno”, zaključio je Garcia.