Izbaci li Portugal, Hrvatska će sljedeću utakmicu igrati u puno boljem terminu za navijače

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Hrvatska nogometna reprezentacija prošla je u šesnaestinu finala SP-a nakon pobjede nad Ganom 2:1 i kao drugoplasirana momčad skupine L idu dalje.

Idući protivnik Hrvatskoj je Portugal, ta se utakmica igra 3. srpnja (petak) u 1 sat ujutro u Torontu.

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Ukoliko Vatreni eliminiraju Portugal, u osmini finala ih čeka pobjednik utakmice Španjolska – Austrija. Ako Hrvatska to uspije, navijače Vatrenih ipak čeka znatno bolji termin gledanja utakmice.

Mogući susret osmine finala Hrvatska – Španjolska/Austrija igrao bi se 6. srpnja (ponedjeljak) u 14 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po našem. Domaćin je stadion u Arlingtonu u okolici Dallasa, gdje su Vatreni već igrali na ovom Svjetskom prvenstvu i izgubili od Engleske u prvom kolu grupne faze.