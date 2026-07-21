Izabrana najgora postava Svjetskog prvenstva

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AP Photo/Andre Penner, File via Guliver

U središtu pozornosti na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu očekivano su se našli nogometaši koji su oduševili publiku, no bilo je i onih koji su potpuno podbacili na najvećoj sceni.

Ovim se fenomenom bavio američki medijski gigant ESPN, koji je sastavio postavu igrača koji su najviše razočarali na Mundijalu, uz kritičke komentare novinara Marka Ogdena.

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Obranu najgore momčadi predvodi urugvajski vratar Fernando Muslera, koji je napravio tri kardinalne pogreške koje su izravno dovele do pogodaka, zbog čega je u posljednjoj utakmici grupne faze protiv Španjolske zamijenjen već na poluvremenu.

Na desnoj strani obrane našao se Nijemac Joshua Kimmich, čije se uvrštavanje od strane izbornika Nagelsmanna pokazalo kao potpuni promašaj jer se 31-godišnjak mučio tijekom očajnog turnira četverostrukog svjetskog prvaka. Stoperski par čine Virgil van Dijk i Marc Guéhi. Nizozemci su pod vodstvom Van Dijka kao kapetana primili čak pet golova u četiri utakmice i niti u jednom trenutku nisu djelovali sigurno u obrani, dok je Guéhi u polufinalu protiv Argentine izgledao potpuno nepomično te je općenito djelovao kao igrač ispod razine vlastite reputacije.

Lijevu obrambenu stranu zatvara Nico O’Reilly, koji niti u jednom trenutku nije djelovao ugodno u ulozi beka, iako je tu poziciju često pokrivao u Manchester Cityju.

Ništa bolji dojam nisu ostavili ni igrači u veznom redu. Federico Valverde iz Real Madrida učinio je iznimno malo kako bi povukao Urugvaj prema prolasku iz slabe skupine u kojoj su na kraju završili iza Španjolske. Pored njega je Škot Scott McTominay, koji je sjajnu formu ostavio u Italiji te pružio tri potpuno neuvjerljive i zaboravne partije.

Veznu liniju razočaranja zaključuje Portugalac Bruno Fernandes. Premda dio razloga leži u tome što je Cristiano Ronaldo bio središnja figura svega što Portugal radi na terenu, Fernandes je na ovom turniru pružio iznimno loše predstave.

Napad najgore momčadi Prvenstva predvodi njemački kreator Florian Wirtz, čije su izvedbe potaknule pitanje je li riječ o igraču vrhunske klase ili pak o jednom od najprecjenjenijih veznjaka u današnjem nogometu. Uz njega se našao i Ameriknac Christian Pulisic, koji je jednostavno nestao s terena čim je pritisak natjecanja porastao do vrhunca.

Posljednje mjesto u napadu pripalo je Brazilcu Neymaru, uz jednostavan i oštar komentar novinara koji se zapitao koja je uopće bila svrha njegovog odlaska na ovo Svjetsko prvenstvo.