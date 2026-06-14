Iz tabora hrvatskog protivnika na SP-u poručuju: ‘Jako smo gladni i nikoga se ne bojimo, a Zlatan će uvijek biti Zlatan’

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Nayra Halm Sports Press Photo SPP via Guliver

Osim utakmice u Dallasu između Hrvatske i Engleske, pratit će se dvoboj i u Torontu.

Tamo se u noći sa srijede na četvrtak igra utakmica iz naše skupine, ona između Gane i Paname. Ismael Díaz, jedan od sedmorice panamskih reprezentativaca s iskustvom Mundijala u Rusiji najavio je nastup svoje reprezentacije na svjetskoj smotri.

“U trenutku poput ovog, igrač osjeća sve. Ipak, govorimo o najvažnijem turniru u nogometu. Uvijek se pitate što bi se moglo dogoditi i kako će stvari početi. Trenutno imam puno emocija”, rekao je Diaz koji je potom nastavio:

“Jako smo gladni. Zaista se nikoga ne bojimo i želimo se natjecati protiv bilo koga. To je bilo važno da počnemo vjerovati u to. I potpuno sam siguran, a govorim u ime svih u momčadi, da ćemo, ako Bog da, napraviti velike stvari na ovom Svjetskom prvenstvu.”

Gani neće igrati jedan od najboljih igrača, Thomas Partey, koji je imao problema s vizom.

“Znamo koliko je kvalitetan, dokazao je to u svakoj momčadi za koju je igrao. Thomas možda neće biti tamo, ali postoje drugi vrlo talentirani igrači koji mogu biti opasni.”

Zlatan Ibrahimović uznemirio je navijače Paname svojom najavom kako će njihova reprezentacija biti “vreća za udaranje” u skupini L s Ganom, Hrvatskom i Engleskom. Diaz je samo kratko poručio:

“Zlatan će uvijek biti Zlatan…”

Podsjetimo, Panama je drugi protivnik Vatrenih na SP-u, a njihova utakmica je na rasporedu 24. lipnja u Torontu.