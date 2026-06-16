Ivanušec za SK najavio Engleze: ‘Svi pričaju o Kaneu, ali ja mislim da je opasniji jedan drugi igrač’

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Hrvatska nogometna reprezentacija od 22 sata u srijedu igra prvu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Engleske. Posljednji okršaj s Engleskom Vatreni su odigrali na Euru 2021. kada su izgubili s minimalnih 1:0. Dio reprezentacije tada bio je i Luka Ivanušec. Za Sport Klub analizirao je nadolazeći okršaj s Harryjem Kaneom i društvom, a otkrio je i koji su njegovi planovi za dalje.

Za početak jedno kratko pitanje – traje li još odmor ili su pripreme već u punom jeku?

“Pa ne odmara se, ne odmara se. Poslan je već program, radi se već tri tjedna unazad, tako da odmor je bio, ajmo reći, samo prvi tjedan. Već je sve u punom gasu.“

Okrenimo se reprezentaciji. Što si vidio u pripremnim utakmicama protiv Slovenije i Belgije, kako ti je izgledala Hrvatska?

“Pa mislim da smo izgledali dobro. Sigurno da ima stvari koje možemo popraviti, ali mislim da su i izbornik i ljudi oko njega sve detektirali, sve vidjeli, napravili dobre analize i da će to sad na početku Svjetskog prvenstva, kad su i službene utakmice još bolje izgledati.“

Koliko zapravo te prijateljske utakmice mogu zavarati javnost, a koliko realno pokažu stručnom stožeru kakvo je pravo stanje u reprezentaciji?

“Pa dobro, definitivno se mogu vidjeti neke stvari kako je tko u kojoj formi, ali opet nije to nikad ona ekipa koja će igrati zajedno. I možda se tu nekoga onda stavi na poziciju koja nije njegova, želiš sve isprobati, svima dati šansu, tako da neko mjerilo je, ali sigurno nije ono 100%.“

Protiv Belgije bilo je određenih problema, dok je protiv Slovenije ostvarena pobjeda. Koliko pobjeda znači za atmosferu i samopouzdanje uoči najvećeg reprezentativnog natjecanja?

“Pa sigurno da nešto donosi. Uvijek svaka pobjeda donosi neki mentalni mir, ali opet Svjetsko prvenstvo je nešto drugo, službena utakmica je nešto drugo, drugačiji je ulazak u utakmicu, drugačiji je to naboj i mislim da će sve to sad i još puno bolje izgledati.“

Izbornik Zlatko Dalić kaže da je puno pod kritikama, da ne bi trebao biti… Što kažeš na rad izbornika, treba li mu vjerovati još više, znamo da iza sebe ima dvije medalje sa svjetskih prvenstava?

“Pa rezultati govore sami za sebe, tako da treba ga samo pustiti da radi svoj posao i sve ljude oko njega. Treba im vjerovati. Naravno, uvijek, kako se kaže, koliko je milijuna izbornika u državi, svi će komentirati, ali sigurno znam da su ljudi u reprezentaciji fokusirani samo na sebe i moraju se baviti samo onim što je unutra i jedino oni znaju pravu sliku.“

Prije nego što prijeđemo na analizu Engleza, zanima me i tvoje mišljenje o ovom proširenom formatu Svjetskog prvenstva koje se igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi? Jesi li pogledao koju utakmicu?

“Jesam, jesam, sigurno pratim i pa sviđa mi se. Ima jako puno utakmica, više ekipa, tako da mislim da je dobro. Organizacija je dobra, igra se u više gradova i ništa, sve super, sve pozitivno.“

Bio si dio reprezentacije koja je protiv Engleske igrala na Euru 2021. Kako to izgleda izbliza kad je jedan takav veliki turnir pred Hrvatskom? Približi nam malo, što se sad događa?

“Pa dobro, svi su fokusirani, rade se analize, žele se svi pripremiti najbolje što mogu i svi su puni motiva jednostavno da dokažu tko smo, što smo i zna se kakve rezultate smo radili u prošlosti i probati to ponoviti koliko je god moguće više.“

Kako se mentalno pripremiti za reprezentaciju poput Engleske? Znamo da je jedna od većih reprezentacija na turniru, kako protiv Engleza?

“Dobro, sigurno da jesu kvalitetni, ali opet s druge strane mi znamo tko smo mi i jednostavno tako se i treba postaviti. Dati im respekt, zaslužuju respekt, ali opet znati tko smo mi i vjerovati u sebe jer imamo kvalitetu, imamo igrače koji igraju u najvećim svjetskim klubovima i isto tako Englezi moraju dati respekt nama.“

Koliko se protiv takve reprezentacije osjeća pritisak da nemaš pravo na pogrešku jer te ta pogreška može skupo koštati?

“Pa dobro, sigurno da ima, ali opet uvijek smo, mislim igrali al pari utakmice sa njima. Sjećam se te utakmice, na kraju smo izgubili, ali bili smo dobri i Svjetsko prvenstvo je jednostavno tako i najmanje greške se kažnjavaju i treba biti maksimalno koncentriran da se što manje griješi.“

Spomenuo si taj susret koji je završio s minimalnih 1:0 za Englesku. Znači može se protiv njih?

“Pa sigurno da se može. Kao što sam rekao već, imamo igrače sa iskustvom, imamo mlade igrače koji su puni energije i jednostavno mislim da imamo jako dobar spoj, imamo tu kvalitetu i mislim da možemo parirati Englezima. Ne bih rekao da je toliko velika razlika između njih i nas. Imaju velika imena, ali imamo i mi.“

Svi spominjemo uvijek Harryja Kanea, ali ko je po tebi najveća opasnost u engleskoj reprezentaciji? Znamo da imaju širok i kvalitetan kadar…

“Pa da, svi pričaju o Kaneu i slažem se, sigurno top igrač, jedan od najboljih na svijetu, ali meni osobno mislim da bi najveće probleme mogao raditi Saka. Jednostavno mislim da ima tu kvalitetu da prođe jedan na jedan, da probije stranu, čak i jedan na dva. Baš mi se sviđa i mislim da je on jedan isto od najopasnijih igrača.“

Kako vidiš Englesku pod vodstvom Thomasa Tuchela? Kako misliš da bi to mogao posložiti? U engleskim medijima se puno piše o tome hoće li zaigrati Jude Bellingham ili neće? Nije imao najbolju sezonu u Realu, bez trofeja…

“Pa nije bila, teško je reći da nije bila najbolja, ali ja koliko sam pratio Real, koliko sam gledao utakmice, Bellingham, isto kao Saka, sviđa mi se. Puno trči, puno radi, možda ono što ljudi ne vide, što radi bez lopte, koliko napada dubinu, stvara prostor za svoje suigrače i radilica je i u fazi obrane, u fazi napada. Tako da, eto, ako neće igrati, super za nas.“

Ima li slabosti kod Engleske koje vidiš i mogao bi istaknuti?

“Pa sigurno da svaka reprezentacija ima slabosti. Iskreno mislim da je naš vezni red bolji, da mi tu imamo kvalitetu i uvijek smo bili u veznom redu. Ajmo reći da je to najjači dio naše momčadi i bitno je dobiti tu bitku u sredini, tu se uvijek lome utakmice.“

Pitali su i igrače na pressici neki dan, je li lakše ili teže što je odmah prvi suparnik najteži protivnik u skupini? Je li to dobar zadatak ili bi bilo bolje da je prva utakmica bila protiv lakšeg protivnika, naravno uz svo poštovanje tim reprezentacijama?

“Pa dobro, na papiru moje mišljenje je da bi možda bilo bolje da se krenulo s lakšim, pa da kreneš možda s pobjedom i zbog samopouzdanja i zbog svega. Ali opet, ajmo mi izvući dobar rezultat sa Engleskom pa da to samopouzdanje bude još veće.“

Sjećamo se da si bio dio Dinamove generacije koja je znala kako zaustaviti Harryja Kanea, kako srušiti Tottenham. Koji je recept za njega, postoji li uopće?

“Pa postoji, mislim da mu moraš biti blizu, mislim da mu uvijek moraš biti na petama. On je igrač koji se voli izvlačiti po loptu, nije ajmo reći, ona klasična neka špica. Kad se spušta, da ga preuzmu vezni i da si mu uvijek blizu, da mu ne daš da razigrava i jednostavno moraš biti u kontaktu s njim i ne dati mu prostora da diše.“

Što kod takvog napadača svjetske klase vidi kad si na terenu, a da mi ne vidimo na televiziji?

“Pa mislim da vidi sve. Jednostavno, kad se on spusti po tu loptu, odigrava svoje suigrače, vidi cijeli teren. Sjajan, sjajan razigravač, a ne moram pričati o klasi koju ima unutar 16 metara. Jednostavno, njegova završnica je jedna od najboljih na svijetu.“

Što očekuješ od Hrvatske na ovom prvenstvu? Engleska, Gana, Panama,… Koliko Vatreni mogu daleko?

“Pa mislim da trebamo ići utakmicu po utakmicu, tako smo uvijek išli i to je uvijek donosilo rezultate. Ići utakmicu po utakmicu, ne davati neke bombastične najave i samo biti fokusiran na sljedeću utakmicu i onda je rezultat produkt toga.“

Kako ti se sviđaju mladi igrači koji dolaze? Puno hvale Luku Vuškovića, on je jedan od tih naših mladih dijamanata…

“Pa sigurno da ima, kao što sam već rekao, jako puno mladih igrača koji su kvalitetni, koji donose neku novu energiju reprezentaciji i svi mi se sviđaju, i Vušković i Baturina, i sad im je to jedno prvo veliko natjecanje i mislim da će biti super i za nas kao reprezentaciju i za njih osobno da steknu to iskustvo.“

Puno bi značilo kada bi Hrvatska ostvarila jedan veliki uspjeh i zbog kapetana Luke Modrića, trebao bi ovo biti njegov ‘last dance’ s reprezentacijom?

“Pa sigurno da i njemu osobno je to sigurno motiv da proba dogurati što dalje i on će biti taj vođa kao što vodi ekipu dosad. Ništa, želim mu puno sreće da se to i ostvari.”

Za kraj, možeš li dati prognozu za utakmicu Hrvatske i Engleske, ako se usudiš?

“Pa ne bi, ne bih prognozirao ništa, jednostavno samo da su dečki koncentrirani, da su unutra, vjerujem da će biti i kažem, nikad nismo mi bili ti koji će davati neke najave pobjede, nečega. Ajmo ući mirno i hladne glave, a onda što će biti, bit će.“

I za sam kraj – gdje ćemo gledati Luku Ivanušeca sljedeće sezone?

“Pa ne znam, evo za početak se vraćam u Feyenoord na pripreme, a dalje ćemo vidjeti što i kako dalje.“