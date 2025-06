Italija nakon loših rezultata mijenja trenera?

Podijeli :

Matteo Ciambelli / DeFodi Images via Guliver

Italija je u petak navečer upisala veliki poraz u gostima kod Norveške te su tako nastavili loš niz koji je počeo porazom od Francuske u Ligi nacija. Talijani od tad nisu upisali niti jednu pobjedu te su trenutno četiri utakmice bez pobjede. Za neke reprezentacije to nije problem, no za četverostruke svjetske prvake to je nedopustivo. Tako njihov trenutni trener Luciano Spalletti ne spava mirno jer bi uskoro mogao biti i bivši.

Spalletti je klupu Italije preuzeo u kolovozu 2023. godine, a u svom je mandatu upisao rano ispadanje od Švicarske na prošlogodišnjem Euru. Sada je loše krenuo sa svojom momčadi u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo gdje Talijani nisu bili još od 2014. godine.

Strpljenja u Italiji je sve manje pa je tako u utorak zakazan sastanak Spallettija s predsjednikom Talijanskog nogometnog saveza Gabrieleom Gravinom. Prema navodima Fabrizija Romana Spalettijev posao je u velikoj opasnosti.

Za dva dana će Italija imati “popravni” ispit protiv Moldavije na domaćem terenu.