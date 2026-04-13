Italija bi ipak mogla na SP? Fifa ima novi scenarij

Antonio Balic CROPIX via Guliver

Italija, koja treći put zaredom nije uspjela proći kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, ipak bi se mogla ukrcati u posljednji vagon vlaka za ovogodišnji Mundijal, u jednom scenariju koji Fifa priprema ako Iran odluči bojkotirati najveću nogometnu smotru na svijetu.

Zbog rata na Bliskom istoku sve su češće glasine da bi Iranci mogli odustati. Prije mjesec dana ministar sporta Ahmad Donyamali objavio je da Iran neće igrati na Svjetskom prvenstvu.

POVEZANO Ozbiljne optužbe prvog čovjeka Napolija: ‘Za poziv u reprezentaciju Italije se uzima mito!’

Kasnije su ipak ostavili otvorenu mogućnost nastupa u Sjevernoj Americi, ali pat pozicija ostala je i do danas, kada nešto manje od dva mjeseca prije početka SP-a stav Irana i dalje ostaje nejasan.

U međuvremenu, The Athletic piše da svjetska nogometna federacija Fifa priprema alternativno rješenje ako Iran odustane. Prva spominjana opcija bila je da Italija, u slučaju povlačenja Irana, bude izravno uvrštena kao najtrofejnija reprezentacija koja se nije uspjela kvalificirati.

Međutim, sada se pojavila i druga opcija, koja bi podrazumijevala održavanje turnira početkom lipnja na sjevernoameričkom kontinentu.

To bi bila svojevrsna play-off završnica u kojoj bi sudjelovale dvije reprezentacije iz Europe i Azije. Igrao bi se klasični turnirski sustav – dva polufinala, a zatim finale, a pobjednik bi išao u skupinu G Svjetskog prvenstva umjesto Irana. Tamo su već Belgija, Egipat i Novi Zeland.