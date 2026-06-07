Ispraćaj za pamćenje: Najmanji sudionik krenuo na SP u busu bez prozora

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AP Photo/Scott Heppell via Guliver

Među svim reprezentacijama koje se pripremaju za nastup na Svjetskom prvenstvu, karipska otočna država Curaçao privlači posebnu pozornost javnosti.

Curaçao, nacija iz CONCACAF zone, drži i službeni status teritorijalno i populacijski najmanje zemlje koja je ikada izborila plasman na najveću nogometnu smotru – i ondje otputovala u jedinstvenom stilu.

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Dok druge, višemilijunske nacije svoje nogometaše na prvenstvo prate u strogo čuvanim, elitnim uvjetima i modernim zrakoplovima, ova malena otočna država priredila je ispraćaj kakav nema nijedna druga reprezentacija na svijetu.

U glavnom gradu Willemstadu organizirana je pučka fešta u kojoj je sudjelovao gotovo cijeli otok. Umjesto luksuznih autobusa sa zatamnjenim staklima, reprezentativci su se kroz nepregledno more navijača provozali u jednostavnom, starinskom otvorenom autobusu.

Svi igrači i stručni stožer pjevali su i slavili zajedno sa svojim sugrađanima na ulicama, stvorivši nevjerojatno emotivne prizore koji su potpuno odudarali od uobičajenog protokola.

Nakon romantičnog oproštaja od svoje zemlje, nogometaše Curaçaa na turniru čeka sudar s realnošću i teška skupina E. Tamo će igrati protiv Njemačke, Ekvadora i Obale Bjelokosti.