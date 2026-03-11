Iranski ministar: Nećemo igrati na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

Guliver Images

Samo nekoliko sati nakon što je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, u razgovoru s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, poručio kako je iranska nogometna reprezentacija dobrodošla na Svjetsko prvenstvo 2026., stigla je potpuno suprotna poruka iz Teherana.

Iranski ministar sporta Ahmad Donyamali izjavio je za državnu televiziju da Iran ni pod kakvim uvjetima neće sudjelovati na turniru, koji će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

“S obzirom na to da je taj korumpirani američki režim ubio našeg vođu, mi ni pod kakvim uvjetima nećemo sudjelovati na Svjetskom prvenstvu. Zbog zlonamjernog postupanja prema Iranu, u posljednjih nekoliko mjeseci bili smo uvučeni u dva rata u kojima je ubijeno više tisuća naših ljudi”, rekao je Donyamali.

Prema trenutačnom rasporedu natjecanja, Iran bi na Svjetskom prvenstvu trebao igrati u skupini G zajedno s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom. Dvije utakmice trebao bi igrati u Los Angelesu, a jednu u Seattleu.

Zanimljivo, postoji i mogućnost izravnog dvoboja SAD-a i Irana u osmini finala. Ako obje reprezentacije završe na drugom mjestu u svojim skupinama, susret bi se trebao igrati 3. srpnja u Dallasu.