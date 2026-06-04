Iranci upisali drugu pobjedu na pripremama za Svjetsko prvenstvo u SAD-u

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Unatoč brojnim problemima s odlaskom u Sjedinjene Američke Države, reprezentacija Irana odrađuje dobre pripremne utakmice. Nakon pobjede protiv Gambije 29. svibnja, Iranci su slavili i u četvrtak navečer, ovaj put protiv Malija s 2:0.

Iranci svoje pripreme odrađuju u Antalyji, a u svojoj drugoj utakmici protiv afričke reprezentacije poveli su već u 12. minuti. Za vodstvo je tada pogodio Saeid Ezatolahi, član Al Ahlija iz Dubaija.

Na poluvremenu su Iranci promijenili nekolicinu svojih igrača, ali to ih nije omelo jer su u 55. minuti preko Ramina Rezaeiana stigli do povećanja vodstva.

Bio je to i posljednji pogodak na utakmici pa je Iran u svojoj drugoj pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo upisao i drugu pobjedu.

Iran će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini G s Belgijom, Iranom i Novim Zelandom. Zanimljivo je da će, ako osvoje drugo mjesto, u šesnaestini finala moći igrati protiv SAD-a. Za to bi jedan od domaćina prvenstva trebao završiti drugi u svojoj skupini D gdje igra s Paragvajem, Australijom i Turskom.

Iranci su inače tražili prebacivanje svojih utakmica u Meksiku, ali FIFA je to odbila unatoč ratnom sukobu između SAD-a i Irana na Bliskom istoku.