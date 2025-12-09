Iranci o utakmici posvete LGBTQ+ zajednici: ‘Ovo je iracionalna odluka koja pogoduje određenoj skupini’

Podijeli :

Guliver Image

Iran, koji će se u Seattleu suočiti s Egiptom na sljedećem Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u lipnju 2026., u utorak je odluku o posveti baš njihove međusobne utakmice LGBTQ+ zajednici nazvao "iracionalnom".

Iran, koji se kvalificirao za Svjetsko prvenstvo 2026. u ožujku, igrat će protiv Belgije, Egipta i Novog Zelanda u skupini G nakon ždrijeba održanog u petak u Washingtonu u prisutnosti američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Utakmica protiv Egipta, koja će se igrati u Seattleu, američkom gradu s velikom LGBTQ+ zajednicom, označena je kao LGBTQ+ “Pride Match”, prema nekoliko medija, koji tvrde da je odluka donesena prije ždrijeba.

“Ovo je iracionalna odluka koja pogoduje određenoj skupini”, rekao je predsjednik Iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj novinskoj agenciji ISNA u utorak. “Iran i Egipat se protive ovoj odluci”, dodao je, ne spominjući izraz “Pride Match”.

Iranska državna televizija, sa svoje strane, naznačila je da će se Iran “žaliti” Međunarodnoj nogometnoj federaciji (FIFA).

Prema islamskom zakonu (šerijatu), istospolni odnosi su zabranjeni u Iranu i u nekim slučajevima mogu biti kažnjivi smrću. Egipatski nogometni savez izrazio je slične prigovore, prema egipatskim medijima. Homoseksualnost nije izričito zabranjena u Egiptu, ali se često kažnjava nejasno formuliranim zakonima koji zabranjuju “razvrat”.

Svjetsko prvenstvo 2026. bit će sedmo sudjelovanje Irana na Svjetskom prvenstvu, koje zajednički organiziraju Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko.

Iran i Sjedinjene Države, nekada bliski saveznici, nisu održavali diplomatske odnose od 1980. godine, nakon krize s taocima u američkom veleposlanstvu u Teheranu nakon Islamske revolucije. Iran je u početku najavio da će bojkotirati ždrijeb kao znak prosvjeda protiv američkog odbijanja izdavanja viza nekolicini članova svoje delegacije, na kraju je prisustvovao ceremoniji u Washingtonu.