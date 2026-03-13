Iranci: Jedina država koja bi mogla biti problem je ona koja nosi titulu domaćina

Podijeli :

xGentxShkullakux via Guliver

Iranska nogometna reprezentacija odgovorila je na komentare američkog predsjednika Donalda Trumpa, objavivši na svom Instagramu da ih nitko ne može isključiti sa Svjetskog prvenstva 2026., koje će se održati u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi.

Na službenom Instagram profilu iranske reprezentacije navedeno je da je Svjetsko prvenstvo međunarodno natjecanje kojim upravlja Međunarodna nogometna federacija (FIFA), a ne pojedinačna država ili politički vođa.

“Svjetsko prvenstvo je povijesni i međunarodni događaj koji organizira FIFA, a ne pojedinac ili država. Sigurno je da nitko ne može isključiti iransku reprezentaciju sa Svjetskog prvenstva. Jedina država koja bi mogla biti problem je ona koja nosi titulu domaćina i nije u mogućnosti osigurati sigurnost reprezentacija koje sudjeluju na ovom globalnom događaju”, navodi se u objavi, koju prenosi Al Jazeera.

Reakcija iranske reprezentacije uslijedila je nakon što je Trump na društvenim mrežama rekao da je iranska reprezentacija dobrodošla na turnir, ali je istovremeno izrazio sumnju da je primjereno da budu tamo radi vlastite sigurnosti, aludirajući na tekući sukob u regiji.

Sjedinjene Američke Države, zajedno s Meksikom i Kanadom, bit će domaćini Svjetskog prvenstva 2026., a Iran bi trebao odigrati sve tri utakmice grupne faze na tlu SAD-a. Iran bi trebao igrati protiv Novog Zelanda 15. lipnja, Belgije 21. lipnja, a protiv Egipta 26. lipnja.

Regionalni sukob doveo je u sumnju sposobnost Irana da ispuni sve svoje obveze sudjelovanja na turniru. Iranski ministar sporta Ahmad Donjamali ovog je tjedna za državnu televiziju rekao da trenutne okolnosti otežavaju momčadi organizaciju i pripreme.

Međutim, objava momčadi na društvenim mrežama sugerira da momčad i dalje planira sudjelovati na Svjetskom prvenstvu. Iran je jedna od najuspješnijih momčadi u azijskom nogometu i trenutno je na 20. mjestu FIFA-ine ljestvice, a kvalifikacije za turnir 2026. bile bi joj četvrto uzastopno sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu.

Iranski nogometni savez planira koristiti bazni kamp u Arizoni tijekom turnira, dok se očekuje da će iranski dužnosnici prisustvovati i godišnjem FIFA-inom kongresu zakazanom za 30. travnja u Vancouveru.