Iran će se žaliti Fifi? ‘Mi smo najugnjetavanija reprezentacija na SP-u!’

Iran planira podnijeti žalbu FIFA-i zbog putnih ograničenja s kojima se njihova reprezentacija suočava u SAD-u na Svjetskom prvenstvu.
Zbog neizvjesnosti oko viza i sukoba sa SAD-om, iranska reprezentacija putuje iz svoje baze u Meksiku, suorganizatoru turnira, na svoje tri utakmice u skupini u SAD-u. Američke vlasti zahtijevaju da uđu na američki teritorij unutar 24 sata prije utakmice i odu isti dan, što je navelo izbornika reprezentacije Amira Ghalenoeija da kaže da je Iran “najugnjetavanija” reprezentacija na turniru.
“Iranski nogometni savez smatra da su ta ograničenja u suprotnosti s načelima pružanja jednakih uvjeta za reprezentacije sudionice i da mogu utjecati na njihovu tehničku pripremu”, navodi se u izjavi Iranskog nogometnog saveza u kojoj je najavljen prosvjed Fifi.
“Prema planu trenerskog osoblja, nacionalna momčad trebala je putovati u grad domaćin dva dana prije svake utakmice kako bi postigla optimalnu tehničku i fizičku kondiciju, a zatim se vratiti u svoju bazu dan nakon utakmice”, rekao je savez. “Međutim, za prvu utakmicu protiv Novog Zelanda ovaj zahtjev nije odobren.”
Iran igra drugu utakmicu u skupini G s Belgijom 21. lipnja u Los Angelesu, a zadnju protiv Egipta 27. lipnja u Seattleu.
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