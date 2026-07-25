Infantino uputio čestitku Argentincima pa ponovno privukao pozornost javnosti

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AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver Image

Predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianni Infantino uputio je službenu čestitku predsjedniku Argentinskog nogometnog saveza Claudiju Tapiji nakon završetka Svjetskog prvenstva, a njegova je poruka objavljena na službenim mrežnim stranicama argentinskog saveza.

Iako je Argentina u finalnom dvoboju poražena od Španjolske rezultatom 1:0, čelnik FIFA-e istaknuo je kako je upravo izvedba Gauča bila jedan od ključnih čimbenika uspjeha cjelokupnog turnira.

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“Briljantna igra Argentine bila je presudna za to da ovo prvenstvo postane izniman događaj koji je privukao milijune nogometnih navijača diljem svijeta. Iskreno čestitam svima koji su pridonijeli ovome velikom uspjehu: igračima, izborniku Lionelu Scaloniju, stručnome i medicinskom osoblju te, naravno, brojnim navijačima koji su bodrili momčad tijekom čitavog turnira”, poručio je Infantino.

Na kraju poruke prvi se čovjek FIFA-e obratio Tapiji, koji je ujedno i član Vijeća FIFA-e, uz kratku najavu njihova skorog susreta: “Nadam se da ćemo se vrlo brzo vidjeti.”

Zanimljivo je da FIFA istodobno vodi disciplinske postupke protiv Argentine zbog izbijanja sukoba nakon finalne utakmice, kao i zbog transparenta s porukom “Malvini su argentinski”, koji su reprezentativci Argentine istaknuli nakon pobjede nad Engleskom u polufinalu.