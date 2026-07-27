Infantino oštro odgovorio kritičarima: ‘Dok vi iza ekrana širite mržnju i skrivate se…’

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AP Photo/Riza Ozel via Guliver

Predsjednik Fife Gianni Infantino oglasio se preko Instagrama.

Infantino je oštro odgovorio kritičarima Svjetskog prvenstva ove godine. U opširnoj objavi nakon turnira optužio ih je da ih “izjeda mržnja” i poručio im da bi trebali “promisliti, meditirati, moliti se ili pogledati nogometnu utakmicu”.

Njegovu poruku prenosimo u cijelosti:

“Svima onima kojima je nedostajala naša prekrasna igra, emocije, slavlja, smijeh, plač, obmane i radost. Svima vama kojima je nedostajalo gledati kako se djeca, bebe, bake, djedovi i roditelji okupljaju oko ove prekrasne igre, kažem – žao mi je što su utakmice sada gotove i žao mi je što ste propustili svu tu radost i zajedništvo. Žao mi je što ste bili toliko obuzeti mržnjom i kritikama da ste sve to propustili.

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Onima iza svojih pera i papira, iza svojih ekrana s kojih šire mržnju i lažne glasine, želim poručiti da dok vi sjedite u pozadini, mi u Fifi smo na prvoj crti bojišnice – organiziramo, naporno radimo i isporučujemo najbolji spektakl na svijetu.

Dok se vi skrivate, mi istražujemo ulice Kanade, Meksika i Sjedinjenih Američkih Država, razgovaramo s navijačima, povezujemo se s ljudima i brinemo o svačijoj sigurnosti.

Dok vi dijelite, mi ujedinjujemo.

Ljudi su se okupili kao obitelji, kao navijači, kao jedno.

Nismo doživjeli nikakvo nasilje, nikakve izgrede, stopostotnu sigurnost i zaštićenost – samo radost i sreću!

Sedam milijuna ljudi iz više od 200 zemalja uživalo je u turniru u 16 fantastičnih gradova i stadiona: nula izgreda, nula neprijateljstva, nula nasilja, samo radost, emocije, sreća, jedinstvo i zajedništvo. Svi su bili sigurni, zaštićeni i sretni. Milijarde ljudi diljem svijeta pratile su SP od kuće, dijeleći trenutke ljubavi prema igri s prijateljima i obitelji, trenutke ispunjene radošću, emocijama, srećom, jedinstvom i zajedništvom.

Gotovo sve svjetske zvijezde iz svijeta glazbe, filma, zabave i sporta prisustvovale su i uživale u događaju, provodeći vrijeme s navijačima i nama. Bili su radosni i sretni.

Sve je to omogućeno zahvaljujući vladama triju zemalja domaćina i njihovu golemom doprinosu, zahvaljujući Fifi i njezinu fantastičnom timu koji radi za vas, zahvaljujući zemljama domaćinima i svim njihovim ljudima, policijskim snagama i njihovoj nevjerojatnoj predanosti, te volonterima – oh, volonterima, tim čudesnim ljudima koji su došli iz cijeloga svijeta kako bi bili dio najvećeg događaja na zemlji. Svaki je grad bio prepun navijača sa svih strana svijeta. Dok su oni slavili, vi ste bili zauzeti sijanjem sjemena mržnje.

Našem svijetu treba ljubav, a ne mržnja; tolerancija, a ne podjele; slavlje, a ne tugovanje.

Dok ste vi širili mržnju, mi smo neumorno radili kako bismo ujedinili dvije zemlje u ratu. Iran je ušao u Sjedinjene Američke Države bez ikakvih izgreda ili sukoba. Kada je iranska reprezentacija počela igrati, sva skandiranja protiv njih pretvorila su se u jednu jedinu pjesmu. Navijači su postali zemlja, postali su momčad i stali su iza “Team Mellija“. To je moć nogometa. Iranska reprezentacija dobila je vize za ulazak jer se nogomet vrti oko mira. Ne vrti se oko politike. Nogomet je o jedinstvu, a ne o podjelama. Nogomet je veći od mržnje i diskriminacije.

Zemljama koje se suočavaju s ozbiljnim zdravstvenim problemima ili drugim izazovima odobrene su vize. Natjecanje njihovih momčadi i navijanje njihovih navijača ispunilo je milijune ljudi kod kuće nadom i, makar samo na trenutak vrijedan vječnosti, radošću i ponosom.

Spomenuli ste nekolicinu ljudi kojima su vize odbijene, a zanemarili ste milijune onih kojima su odobrene, iz svih dijelova svijeta. Jer nogomet ujedinjuje svijet, a to je ovog ljeta i impresivno dokazano.

Ili kada je nogomet doveo Haiti pred svijet, zemlju koju mnogi ne mogu ili odlučuju ne posjetiti – možda je vrijeme da odložite svoja pera i tipkovnice i pokažete malo poštovanja prema momčadima koje su igrale sa srcem, koje su se snažno natjecale, zemljama koje su dale svoj doprinos, navijačima koji su putovali i djeci odasvud koja žele sanjati velike snove. Možda je vrijeme da pokažete malo ljubavi.

Vaše nezadovoljstvo nekolicinom odluka koje su donijela nadležna tijela je razumljivo, ali molim vas, pogledajte javne zapise: takve su odluke uobičajene u nekima od najvažnijih liga.

Zaista, “dvojbene” sudačke odluke ili “čudne” disciplinske presude, poput potencijalno pogrešnih crvenih ili žutih kartona ili naknadnih odluka da se igrači ne kazne u određenim situacijama, rutinske su i općeprihvaćene u nekim od najvećih liga diljem svijeta.

Zanimljivo je da su upravo one zemlje koje primjenjuju te prakse one koje upućuju kritike.

Ovo Svjetsko prvenstvo slavilo je čovječanstvo u njegovu najboljem izdanju. Vidjeli smo momčadi iz malih nacija kako se ponosno natječu u najprestižnijim utakmicama. Bili su samouvjereni, profesionalni i donijeli su ponos svojim zemljama. Što je najvažnije, dali su nadu; nadu da svatko može biti dio svijeta, biti velik u ovoj igri, bez obzira na to odakle dolazi. Svi smo jednaki: navijači, igrači i jednostavno ljudska bića.

Mi u Fifi ne možemo biti ponosniji ni emotivniji svjedočeći ovim trenucima ljubavi, radosti i jedinstva.

Onima koji troše svoje vrijeme i energiju mrzeći nas, molim vas, odvojite trenutak za razmišljanje, meditaciju, molitvu ili pogledajte nogometnu utakmicu i uistinu promatrajte lica, oči, emocije.

Jer samo naša prekrasna igra može pružiti tako izvanredan spektakl, spektakl u kojem svi postaju jedno i ponovno se povezuju kao ljudi.

Perima i papirima, svim ekranima – želim vam da pronađete ljubav i mir tamo gdje ljudi iza vas to nisu mogli.

Neka pronađete mir; mi u Fifi smo pronašli svoj i prenosimo ga dalje, donoseći vam najveličanstvenije Svjetsko prvenstvo. Neka se nogomet izdigne iznad svake mržnje.

Na kraju, nevjerojatno sam ponosan, kao predsjednik Fife, što sam barem malo pridonio ovom spektaklu. To je sjajan osjećaj!

Puno ljubavi svima.”