Infantino: Nadam se da ćemo Trump i ja zajedno uručiti trofej svjetskom prvaku

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AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver Image

Prvi čovjek Fife Gianni Infantino otkrio je i da se razmišlja o proširenom formatu od 64 reprezentacije na SP-u.

Proširenje na 48 reprezentacija dočekano je s puno skepse, ali predsjednik Fife Gianni Infantino smatra kako je taj potez bio pun pogodak.

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“Bio je to ogroman uspjeh. Svaka momčad igrala je na visokoj razini, devet od deset afričkih momčadi stiglo je do nokaut faze. Na prošlom Svjetskom prvenstvu bile su ih samo pet”, rekao je Infantino u intervjuu pa dodao da razmišljaju o proširenju na 64 reprezentacije.

Otkrio je i kako je u stalnom kontaktu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

“Sretan je i stvarno uživa u turniru. Gleda sve utakmice na televiziji, jer zbog sigurnosnih i protokolarnih razloga još nije uživo posjetio stadione”, rekao je pa dodao kako je plan da njih dvojica zajedno uruče trofej pobjedniku:

“To je oduvijek bio plan i tako se oduvijek radilo, predsjednik zemlje domaćina finala uruči trofej s predsjednikom Fife. Nadam se da ćemo zajedno to učiniti.”