Infantino: Iran će zasigurno nastupiti na Svjetskom prvenstvu

xGentxShkullakux via Guliver

Sitno brojimo, Svjetsko prvenstvo, koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, počinje za 57 dana.

I dalje je glavna tema Iran, postavlja se pitanje hoće li nastupiti na nadolazećoj svjetskoj smotri. Ipak, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino u srijedu je otklonio sve sumnje, izjavivši da će Iran “zasigurno” nastupiti na turniru, prenosi CNBC

Govoreći na forumu Invest in America u Washingtonu, Infantino je bio jasan. “Iranska ekipa dolazi, zasigurno”, rekao je.

“Nadamo se da će do tada, naravno, situacija biti mirna, što bi definitivno pomoglo. Ali Iran mora doći, naravno. Oni predstavljaju svoj narod. Kvalificirali su se. Igrači žele igrati.”

Predsjednik FIFA-e otkrio je da je nedavno posjetio iransku reprezentaciju u njihovu trening-kampu u turskoj Antalyji kako bi se osobno uvjerio u njihovu želju za nastupom. “Otišao sam ih vidjeti prije dva tjedna”, kazao je Infantino.

“I oni stvarno žele igrati. I trebali bi igrati – sport bi trebao biti izvan politike. Sada, u redu – ne živimo na Mjesecu, živimo na planetu Zemlji, ali ako nema nikoga drugog tko vjeruje u izgradnju mostova i njihovo održavanje netaknutima i zajedno, pa mi to radimo.”

Iranci na SP-u igraju protiv Novog Zelanda, Belgije i Egipta.