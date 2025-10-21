Ima se, može se: Saudijci svakom reprezentativcu dali po milijun eura!

Podijeli :

AP Photo via Guliver

Nogometna reprezentacija Saudijske Arabije ostvarila je veliki uspjeh plasmanom na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. To će biti šesti put da Saudijska Arabija sudjeluje na svjetskoj smotri, a ujedno i treći uzastopni nastup na Mundijalu.

Za osiguranje plasmana bio im je dovoljan bod u susretu s Irakom, odigranom u Džedi, a iako susret nije ponudio mnogo uzbuđenja, rezultat 0:0 bio je dovoljan za slavlje pred domaćom publikom.

Kao znak zahvalnosti i priznanja za uspjeh, svakom igraču reprezentacije dodijeljena je novčana nagrada od 5 miliona saudijskih rijala, što iznosi otprilike 1,15 milijuna eura po igraču. Ovu rekordnu premiju odobrio je osobno ministar sporta Abdulaziz bin Turki Al Faisal.

Povratak francuskog stručnjaka Hervea Renarda na izborničku klupu donio je novi impuls momčadi, nakon razdoblja nesigurnih rezultata koje je obilježio kratki mandat Roberta Mancinija. Pod Renardovim vodstvom, reprezentacija je ponovo pokazala disciplinu i taktičku stabilnost, što je bilo ključno u ključnim utakmicama kvalifikacija.

Po povratku s odlučujuće utakmice, igrače su u Saudijskoj Arabiji dočekale tisuće navijača, dok su mediji i zvanične institucije predstavile uspjeh kao još jedan dokaz rastuće snage saudijskog sporta, koji posljednjih godina bilježi snažan uzlet i u domaćim natjecanjima i kroz dovođenje velikih imena iz svijeta nogometa.