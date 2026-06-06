Igrat će s BiH na Svjetskom prvenstvu, a nisu uspjeli pobijediti 100. reprezentaciju svijeta

Podijeli :

xNOUSHADx via Guliver Image

U subotu navečer u Los Angelesu Katar, suparnik Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, odigrao je svoju posljednju provjeru pred Mundijal. Njihov protivnik bio je Salvador, 100. reprezentacija svijeta na FIFA-inoj ljestvici, no njih nisu uspjeli poraziti te je susret završio 0:0.

Katar će na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi igrati u skupini B s domaćinom Kanadom, Bosnom i Hercegovinom te favoritom skupine Švicarskom.

BiH remizirala s hrvatskim protivnikom na Svjetskom prvenstvu VIDEO / Suparnik BiH na Svjetskom prvenstvu neočekivano remizirao s Australijom

Što se tiče Salvadora, oni su ostali bez Svjetskog prvenstva nakon što su u trećoj fazi CONCACAF kvalifikacija završili na posljednjem mjestu skupine A u konkurenciji s Panamom, Surinamom i Gvattemalom.

Iz te skupine je na Svjetsko prvenstvo otišla Panama koja će igrati u skupini L s Hrvatskom, Engleskom i Ganom.