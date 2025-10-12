Igrač kojeg je Piksi izbacio iz reprezentacije: ‘Ti nikad heroj nisi bio…’

Nemanja Radonjić, nogometaš Crvene zvezde, tijekom noći je objavom na Instagramu reagirao na odlazak izbornika Dragana Stojkovića s mjesta izbornika Srbije.
Iako nije objavio Piksijevu fotografiju, japanska zastava bila je jasan znak da se upravo njemu obraća, kao i pjesma koja prati objavu.
Radonjić je Piksiju uputio „posvetu“ stihovima pjesme Indire Radić:
„Ti heroj nikad nisi bio, opraštam ti to, jer izdajice vole sebe jedino!“
Tijekom dijela Piksijevog mandata, Radonjić je bio član reprezentacije Srbije, ali je ovog ljeta izbornik Stojković uputio oštru kritiku na njegov račun:
„Što je problem? Kao, ne sviđa mi se, nije mi simpatična njegova frizura!? Ne, on uništava sebe, Zvezdu, reprezentaciju! Ali to je njegov problem. Hoćete mi reći da zaslužuje biti u reprezentaciji? Ma dajte! Ako ga pozovem, kako da objasnim taj poziv? Pričamo o sprintu protiv Stuttgarta – a kada je to bilo? Prošle godine. Ne igra se zbog jednog sprinta. Neka se ljute na mene koliko god hoće. Uvijek se ljute oni koji ne igraju.“
Radonjić je odmah u lipnju odgovorio na te riječi, ali je sada, nakon što je Stojković napustio mjesto izbornika, dočekao trenutak za konačnu „osvetu“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!