Igrač kojeg je Piksi izbacio iz reprezentacije: ‘Ti nikad heroj nisi bio…’

„Što je problem? Kao, ne sviđa mi se, nije mi simpatična njegova frizura!? Ne, on uništava sebe, Zvezdu, reprezentaciju! Ali to je njegov problem. Hoćete mi reći da zaslužuje biti u reprezentaciji? Ma dajte! Ako ga pozovem, kako da objasnim taj poziv? Pričamo o sprintu protiv Stuttgarta – a kada je to bilo? Prošle godine. Ne igra se zbog jednog sprinta. Neka se ljute na mene koliko god hoće. Uvijek se ljute oni koji ne igraju.“

Radonjić je odmah u lipnju odgovorio na te riječi, ali je sada, nakon što je Stojković napustio mjesto izbornika, dočekao trenutak za konačnu „osvetu“.