Ibrahimović: Svaka čast Tuchelu na tom potezu

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xFabrizioxCarabelli IPAxSportx xipa-agency.netx via Guliver

Zlatan Ibrahimović je na američkoj televiziji FOX analizirao utakmicu Norveške i Engleske.

Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Miamiju svladala Norvešku sa 2:1 nakon produžetka.

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Norveška je povela golom Andreasa Schjederupa (36), a preokret je s dva gola osigurao Jude Bellingham (45+2, 93). Sve je komentirao u studiju FOX Sportsa Zlatan Ibrahimović.

“Engleska možda danas nije odigrala najbolju utakmicu, ali je opet pokazala fajterski duh. Nije im bilo lako protiv Meksika, izdržali su. Nije im bilo lako ni protiv Norveške i opet su prošli. Engleska se više ne oslanja samo na individualnu kvalitetu, nego igra kao momčad”, rekao je Ibrahimović i nastavio:

“Da, imaju Bellinghama i Kanea, ali čitava momčad radi i igra. Dižu se iz utakmice u utakmicu, a za to je zaslužan i trener. Tuchel je vrhunski trener, kojeg momčad slijedi i kojeg nije strah povući neke poteze.

On nije na ovo prvenstvo vodio dvije zvijezde, jer je znao da mu treba momčad, a ne zvijezde. I svaka mu čast na tome, pokazao je hrabrost i tim i brojnim drugim potezima”, poručio je legendarni Zlatan.