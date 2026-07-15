Ibrahimović: On je igrač koji ne dobiva puno priznanja, a gasi sve požare na terenu

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xGonzalesxPhoto via Guliver

Nakon što se oporavio od teške ozljede križnih ligamenata prije gotovo dvije godine, španjolski veznjak Rodri uspio je ostvariti golem utjecaj na igru Španjolske, koja lovi svoj prvi naslov svjetskog prvaka od 2010. godine.

Legendarni Zlatan Ibrahimović, koji je i sam tijekom svoje bogate karijere prošao kroz pakao slične ozljede, pun je hvale za nevjerojatan povratak španjolskog reprezentativca.

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“On je igrač koji ne dobiva puno priznanja, ostaje nezapažen, ali je osvojio Zlatnu loptu, što nije uobičajeno za poziciju na kojoj igra”, rekao je Ibrahimović za FOX Sports.

Švedska legenda nastavila je s komplimentima na račun Rodrijevih vještina, naglasivši da on ne samo da “pali igru suigrača oko sebe”, već zahvaljujući svojim svestranim liderskim sposobnostima na terenu ujedno može i “gasiti požare”.

Podsjetimo, Rodri je 2024. godine pretrpio rupturu prednjeg križnog ligamenta igrajući za Manchester City, zbog čega je morao na operaciju te je propustio pohod Španjolske na europski tron iste godine. Svoj službeni povratak na travnjak dočekao je u svibnju 2025., kada je uz ovacije s tribina ušao u igru u 85. minuti u pobjedi Cityja protiv Bournemoutha (3:1).

Na ovom Svjetskom prvenstvu Rodri je započeo svaku utakmicu i odigrao gotovo svaku minutu – propustio je tek tri minute tijekom cijelog turnira.