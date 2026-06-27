Ibrahimović odabrao svog favorita na SP-u: ‘Oni su drugi svijet, zastrašujući su’

Legendarni nogometaš Zlatan Ibrahimović tijekom ovog Svjetskog prvenstva je stručni komentator FOX-a.
Ibrahimović je odabrao favorita ovog SP-a.
“Francuska je drugi svijet, nešto sasvim drugo. Kad igraju, kad su ‘unutra’, ne vidim nikoga tko im može parirati. Jedina šansa protivnicima protiv njih je da se Francuzi možda opuste i malo odlutaju. Oni su glavni favoriti”, rekao je Ibrahimović pa dodao:
“Naravno, sve se može dogoditi jer počinje nokaut faza i ne trebaju biti puni sebe. Ali, ako pogledamo ove tri utakmice, nitko nema takvu širinu kao oni. Kompletna su momčad i mislim da sve ovisi o njima. Ako žele osvojiti i ako će tako igrati, onda će biti prvaci.
Nije lako složiti momčad s toliko zvijezda da sve funkcionira, a njih je užitak gledati. Svi dobro surađuju jedni s drugima i stvarno su sjajni. Zastrašujući su”, poručio je legendarni Zlatan.
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