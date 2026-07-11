Ibrahimović nije štedio belgijskog izbornika: ‘Katastrofa, treba vas biti sram’

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xFabrizioxCarabelli IPAxSportx xipa-agency.netx via Guliver

Legendarni Zlatan Ibrahimović reagirao je žestokim riječima u studiju FOX televizije nakon svega viđenog u dramatičnoj završnici utakmice između Španjolske i Belgije na Svjetskom prvenstvu.

Ibrahimović je za poraz izravno okrivio belgijskog izbornika Rudija Garciju, naglasivši kako Senne Lammens nikako nije smio stati na gol ispred Mikea Pendersa. Podsjetimo, Lammens je u finišu utakmice zamijenio ozlijeđenog Thibauta Courtoisa te ubrzo napravio neshvatljivu pogrešku koju je zlatni džoker “Crvene furije” Mikel Merino pretvorio u pogodak za plasman Španjolske u polufinale.

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“Smatram da je izbornik odgovoran za ovaj poraz. To je odluka koja je Belgiju koštala utakmice”, oštar je bio Ibrahimović, a potom detaljno objasnio u čemu je problem:

“Zašto mijenjati Courtoisa i uvesti Sennea Lammensa iz Manchester Uniteda, dok Mike Penders sjedi na klupi? Je li razlog to što Lammens brani za Manchester United, a Penders za Strasbourg? Tako se ne bira vratar reprezentacije. Pogotovo kada vidite što se nakon toga dogodilo.”

Slavni Šveđanin se tu nije zaustavio, već je Lmamensa otvoreno proglasio precijenjenim čuvarom mreže.

“Lammens nije vratar za ovu razinu. Precijenjen je. Penders je puno bolji i to svi mogu vidjeti.”

Za sam kraj analize, Ibrahimović je uputio vjerojatno najteže riječi cjelokupnom belgijskom stručnom stožeru.

“Katastrofalno ste vodili ovu situaciju. Sramota! Treba vas biti sramota, i izbornika i trenera vratara”, zaključio je Ibrahimović u svom prepoznatljivom stilu.