Ibrahimović: Gol Hrvatskoj je trebao biti priznat, ovo nije bilo zaleđe

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xMarcoxCanonierox via Guliver

Hrvatska reprezentacija još je jednom pokazala nevjerojatan karakter i borbenost, ali je na kraju teren napustila pognutih glava nakon bolnog i dramatičnog poraza od Portugala.

Utakmica koja je ponudila pravi taktički rat i pregršt emocija ostat će, nažalost, najviše upamćena po kontroverznoj odluci u samoj završnici. Dok su se nizale analize i rasprave o tome je li Vatrenima neopravdano oduzet produžetak, oglasio se i legendarni Zlatan Ibrahimović.

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Poznat po tome što nema dlake na jeziku, popularni Ibra otvoreno je stao na stranu Hrvatske i žestoko kritizirao odluku sudaca i VAR sobe.

“Za mene je to gol. Nogomet se vrti oko onoga što se stvarno dogodi na terenu, a kada sam ponovno pogledao snimku, vidio sam da se lopta odbila od portugalskog braniča prije nego što je stigla do hrvatskog napadača. To mijenja sve. Ako postoji namjeran dodir ili jasno skretanje lopte koje resetira fazu igre, onda ne možete kazniti napadača zato što se našao u toj poziciji.”

“Zbog toga VAR i postoji – da ispravi očite pogreške, a ne da stvara još više kontroverzi. Mislim da su danas donijeli krivu odluku. Svatko tko je gledao mogao je vidjeti da je postojao kontakt portugalskog igrača prije nego što je lopta stigla do hrvatskog napadača. Po mom mišljenju, gol je trebao biti priznat.”

“Kada donosite ovakve odluke u posljednjim minutama utakmice nokaut faze, odlučujete o sudbini jedne momčadi. Morate biti apsolutno sigurni. Za mene ovo nije bilo zaleđe – bio je to potpuno regularan gol.”